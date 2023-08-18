新華社發布評論文章批美國拉攏日韓拼湊「小圈子」

美日韓三國峰會8月18日美國大衛營舉行。新華社發表評論文章稱，美方積極推動會談，旨在進一步拼湊與日韓兩國的「小圈子」，鼓動陣營對抗，把他國戰略安全作為維護美式霸權的墊腳石，恐將嚴重威脅亞太地區和平、穩定與繁榮。



內文引述韓國首爾傳媒大學院大學客座教授權起植指出，美國推進此次會晤的主要目的是在東北亞拼湊「小圈子」，企圖推動三方軍事合作。

文中稱輿論指出，美方選擇在極具象徵意義的大衛營舉行會晤，凸顯美方對此次活動的重視程度。日本和韓國都是美國的盟國，都與美國簽訂共同防禦條約，華盛頓希望能夠加強與日韓合作，尤其是強化軍事同盟關係。

內文又引述分析人士稱，盡管美方緊鑼密鼓地拉攏日韓，試圖推動日韓關係和解，使美日韓三邊關係變得更加緊密持久，但日韓之間的歷史問題難以解決，現實矛盾在短期內難以彌合。

文中引述日本山口大學名譽教授纐纈厚認為，日韓之間的歷史和經濟問題，應通過有關各方的一系列討論來解決。美國為一己之私，試圖強行解決日韓兩國之間的問題，日韓兩國在這種情況下難以實現歷史和解。

分析人士指出，美國花大力氣要將日韓兩國拉攏在一起，是冷戰思維作祟，在亞太地區販賣安全焦慮，煽動對立對抗，通過搞「小圈子」和集團政治來損害他國戰略安全，維護美國的全球霸權，此舉是逆時代潮流而動，對地區局勢有百害而無一利。亞洲國家絕不應甘心充當美國霸權的馬前卒。

內文引述東日本國際大學客座教授西園寺一晃指出，美國要把長期對立的日韓聯系起來，結成所謂「東北亞同盟」，加劇日韓同其他亞洲國家對立對抗，自己坐享漁翁之利。日韓不過是美國維持其在亞洲霸權地位的棋子。不干涉他國內政，平等互惠、合作和平才是日本應該走的路。