特朗普不喜希拉里尖叫　美日韓峰會假座大衛營　寄託拜登什麼希望

美國總統拜登（Joe Biden）8月18日在美國總統度假地大衛營（Camp David）與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅舉行美日韓三國領袖峰會。從美國選址大衛營舉行峰會看來，拜登被認為明顯想將這次美日韓峰會向外界包裝成日韓關係的新開始。

是次會面是拜登首次在大衛營招待外國領袖，以及美日韓三國領袖在沒有他國領袖的場合下首次單獨會面。

路透社17日引述一位高級政府官員表示，大衛營經常被用來象徵新建立的，或來之不易的友誼。

大衛營是什麼？

它鄰近華盛頓，是歷代美國總統的度假別墅。

建於1942年的大衛營，緣於時任總統羅斯福（Franklin Roosevelt）為了避暑，又不能在戰時離白宮太遠，於是興建山莊，並取名為香格里拉（Shangri-La）。艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）後來以孫兒的名字命名此地，改名為大衛營。

營內有不少玩樂設備，包括飛碟射擊、籃球、網球、騎馬、攀石、保齡球等，還有一個暖水泳池及戲院，附近亦有不少行山徑。有總統會一邊行山，一邊處理公務。

艾森豪威爾挺享受在這兒時光，他會為家人和朋友烤牛排。小布殊（George W. Bush）會去騎越野單車。 卡特（Jimmy Carter）喜歡在山澗釣魚。

大衛營被茂密森林遮蔽雖利於保安，但有一樣東西可能嚇到不少人——老鼠。

大衛營前經理蒙傑洛指：「你身處樹林中、山頂上，所以如果你見到屋內有老鼠，不用大驚小怪。」蒙傑洛憶述當年希拉里（Hillary Clinton）身為第一夫人時，到大衛營度假，一入屋卻突然傳出一聲尖叫。特工飛奔而來，發現是屋內有老鼠。

縱然如此，喜歡大衛營的人，就是喜歡它。老布殊（George H.W. Bush） 曾在白宮緩步跑時出現心跳不正常的情況，讓整個白宮進入「危機模式」。不過他尚在康復期間便向新聞秘書馬林．菲茨沃特（Marlin Fitzwater）提出要求安排到大衛營度假：「馬林，你看看能不能讓我有2週假期吧，你會嗎？」

圖為美國時任總統特朗普離開白宮起程前赴大衛營情形。（Reuters）

特朗普俾Like？

能讓老布殊如此喜歡的，不知是否包括這一點？大衛營前經理蒙傑洛（Marti Mongiello）形容：「這是一個可讓人徹底放鬆的地方，沒有大堆人等着拍照。他們（住客）可以在山林間散步，享受寧靜。」

避世脫俗的寧靜小屋似乎不是特朗普那杯茶。他在任4年，只到過大衛營15次。

「大衛營充滿鄉郊氣息，很好，你一定會喜歡。」特朗普曾在宣誓就職前，在一場訪問中談到大衛營：「但你知道你會喜歡那兒多久嗎？大概30分鐘吧。」未知道他是否真的「嫌悶」，有次第一家庭只在該處逗留一晚，之後返回華盛頓。

與海湖莊園（Mar-a-Lago）的金碧輝煌不同，大衛營屬於美國政府，座落於馬里蘭州一個小鎮的山林間，有16棵簡樸舒適且設備整齊全的木屋。

它也有高爾夫球場——但只有1個洞，相較標準18洞的球場，甚為迷你。喜愛打球的特朗普，應該不會太喜歡它吧。

除了特朗普，杜魯門（Harry Truman）也不喜歡大衛營，稱它為白色大監獄（Great White Prison）。

美國總統拜登2022年2月12日在大衛營度週末，與俄羅斯總統普京通電話，討論俄羅斯可能入侵烏克蘭的問題。（Reuters）

外交重地

正所謂青菜蘿蔔，各有所好，歷來第一家庭都會在大衛營享受私人時光和戶外活動，老布殊更是每年聖誕都在該處度過，艾森豪威爾、尼克遜都是大衛營常客，列根（Ronald Reagan）更曾到訪189次。美國總統在營內接見外國政要也不罕見。

大衛營在美國主導的國際事務中有着重要的歷史象徵性。

根據白宮網站，大衛營首次舉行接待外國政要，是在二戰期間。小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在此地（當時稱為「香格里拉」）與英國首相邱吉爾（Winston Churchill）會面，計劃推翻意大利法西斯獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的部署。

蘇聯總理赫魯曉夫（Nikita Krushchev）1959年到此與艾森豪威爾會面，但數年後的1962年，古巴導彈危機導致冷戰緊張局勢白熱化。

在美國斡旋下，埃及與以色列1978年就在大衛營簽訂著名的《大衛營協議》：

美國時任總統卡特1978年在大衛營促成了埃及總統薩達特（Anwar al-Sadat）和以色列總理貝京（Menachem Begin）會面，達成了一系列的「大衛營協議」，最終促成了埃、以兩國在翌年建交，兩國的領袖也因此得到了諾貝爾和平獎。圖為1978年9月7日，埃及時任總統薩達特和以色列總理貝京及其助手在大維營舉行會議。 （Reuters）

卡特1978年也在大衛營促成埃及總統薩達特（Anwar al-Sadat）和以色列總理貝京（Menachem Begin）的會面，達成一系列的「大衛營協議」，最終促成埃、以兩國在翌年建交，兩國的領袖也因此獲頒諾貝爾和平獎。

美國時任總統克林頓（Bill Clinton）到2000年希望推動以巴和平進程之際，也邀請雙方領袖到大衛營舉行峰會，惜無果而終。

圖為2000年7月25日，美國時任總統克林頓在大衛營會見以色列總理巴拉克（Ehud Barak）和巴勒斯坦總統阿拉法特（Yasser Arafat）。經過15天的緊張談判後，大衛營中東和平峰會破裂，但克林頓堅稱在結束以巴衝突方面已取得「重大進展」。（Reuters）

它之所以受到歷任美國總統喜愛，保安是其中一個原因。大衛營受海軍保護，擁有軍事設備等級的保安。它與白宮距離很近，只需在白宮南草坪乘搭20分鐘直升機，即可到達。全程不需路經公眾地方，所以不需大費周章安排保安，不會影響附近居民，也不會有傳媒窺探。它保安設施齊全，地下更有防空洞，在總統寓所山楊屋內亦可直接通向地下30米的戰時指揮室。