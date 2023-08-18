丹麥外相訪華晤韓正談及俄烏戰爭　籲北京對俄發揮影響力

中國國家副主席韓正8月18日在北京會見訪華的丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）。據丹麥稱，兩方議題包括俄烏戰爭，拉斯穆森希望中國對莫斯科發揮影響力。



丹麥外交部在社交網站X（前稱Twitter）表示，拉斯穆森與韓正有具建設的對話，議題包括中丹關係、氣候與巴黎協議、烏克蘭戰爭，希望中國對莫斯科發揮影響力。

中國外交部稱，韓正表示中國和丹麥之間合作源遠流長、成果豐富，今年是中丹建立全面戰略夥伴關係15周年，兩國政府將共同對外發布《中丹綠色聯合工作方案》，全面規劃下階段雙邊務實合作特別是綠色發展合作，進一步豐富兩國關係內涵。

他指中丹都堅定支持多邊主義、自由貿易和經濟全球化，中方將繼續堅定不移推進改革開放，願同丹方合作維護多邊主義，克服各種困難和挑戰，促進全球範圍內更好合作。

倡加強綠色與經貿領域合作

中方引述拉斯穆森表示，丹中既有悠久的交往歷史，也有強勁的發展勢頭，丹方讚賞中方提出的「雙碳」目標，高度評價中國為應對氣候變化付出的積極努力，願與中方加強綠色、經貿等領域合作，推動雙邊關係邁上新水平。