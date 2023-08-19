路透社：拜登9月擬訪越南　簽戰略合作夥伴協議

消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）9月中旬將訪問越南，屆時將與越南簽署戰略合作夥伴協議，提升雙邊關係。



美國《政治報》（Politico）網站星期五（8月18日）引述3名知情人士報道，這項協議將允許開展新的雙邊合作，從而推動越南在半導體生產和人工智能（AI）等領域發展高科技產業的努力。

一名熟悉有關計劃的消息人士則告訴路透社，拜登總統正在考慮9月份造訪越南。

拜登日前透露，他「很快」就會造訪越南，因為越南想提升與美國之間的關係，成為美國的重要夥伴。白宮目前尚未證實拜登訪越的計劃。

美越貿易聯繫日益密切，兩國都對中國在該地區日益增強的實力感到擔憂。多年來，由於中國在南海宣稱擁有廣泛的領海主權主張，北京與東南亞國家，特別是越南和菲律賓之間的摩擦加劇。

美國一直努力要將與河內的關係，從過去10年所謂的「全面化」關係提升至「戰略」夥伴關係，但越南始終抱持謹慎態度，因為擔心會激怒中國或俄羅斯。中國是越南最重要的外資來源之一，俄羅斯是越南的另一個傳統夥伴，美國則是越南最大的出口市場。

不過，2023年4月，越南總理范明正同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面時表示，越南希望深化同美國的關係。

官員們沒有透露拉近美越關係將意味什麼，但專家認為，這可能包括加強軍事合作和美國武器供應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

