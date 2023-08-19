烏克蘭獲F-16戰機後難題：今年進不了戰場　充份發揮戰力或等5年

俄烏戰爭自2022年2月爆發，至今持續近1年半，美國最新「開綠燈」，同意盟國向烏克蘭提供美製F-16戰機。不過烏軍即使得到加強戰鬥力的喜訊，之後也要面對其他難題，除了F-16戰機要2024年才交付，還有美國軍官指出，烏軍或需4至5年時間才能熟練駕駛F-16。



美國17日批准丹麥、荷蘭向烏克蘭提供F-16戰機，這對烏克蘭來說無疑是喜訊，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾多次呼籲盟友供應戰機。

F-16戰機由洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產，1970年代後期投入服務，並在1991年波斯灣戰爭時用於攻擊機場、軍用工廠等目標，另外亦曾經在科索沃、阿富汗等地執行任務，這款戰機曾成為美軍的主力，並出口到以色列、比利時、土耳其等國家。

圖為2013年6月14日，荷蘭F-16戰鬥機中隊表演。當時荷蘭國王與王后正在乘船，在艾瑟爾湖（Lake Ijsselmeer）檢閱空軍。（Reuters）

烏克蘭如願會獲得F-16戰機，但事實上未來還有難題要解決，此包括戰機並非一時三刻就可以在戰場使用，據美國駐歐洲和非洲空軍司令赫克（James Hecker）8月18日表示，烏克蘭人員需要時間訓練，所以起碼到2024年才會在烏克蘭看到F-16戰機。

《華盛頓郵報》引述烏克蘭政府和軍方高級官員指，預計在2024年夏季前，首批烏克蘭機師無法完成F-16戰機培訓。

赫克更認為，由於當地人員缺乏經驗，烏克蘭正派出一些飛行時間幾乎為零的年輕軍人學習使用F-16，或需4至5年時間才能熟練駕駛。他表示組建F-16戰機中隊需要一段時間，而且要其達到足夠高的戰備和專業水平需數年時間，「這可能要4、5年。」

天空新聞（Sky News）5月則曾指，戰機像二手車一樣，愈舊就變得不可靠，因此要倚賴更多替換零件。F-16雖有一定作戰能力，但其雷達性能則是勝負分野之一。而除了雷達，戰機亦需要新式的電子戰設備、感應器、傳送資料系統及電腦等，以及一連串的訓練、地面規劃設施、情報網等軟件配合，才可發揮效用。