「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判8月14至18日舉行

繼台美6月1日簽署美台「21世紀貿易倡議」首批協定後，美國貿易代表署（USTR）8月18日稱，美台14日到18日在華府展開下一階段談判，議題包括農業、勞工與環境蕭美琴稱樂見談判進行順利。



美國貿易代表辦公室（USTR）發布新聞稿，美國方面談判代表是助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）。美台談判過程中交換農業、勞工和環境等議題的談判文本，這場對談具建設性，雙方官員未來數月會持續討論，以尋求達成共識。

USTR稱，這些貿易磋商符合美國基於台灣關係法（Taiwan Relations Act）、美中三聯合公報（Three Joint Communiqués）和六項保證（Six Assurances）的「一個中國」政策。

蕭美琴和美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）6月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐，與中小企業等5項議題。

第二階段談判觸及農業、勞工和環境議題，接續還有數碼貿易、標準、國營事業，以及非市場政策與做法4項議題。