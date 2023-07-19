美參議院通過｢美台21世紀貿易倡議首批協定｣　外交部表示堅決反對

據台灣中央社報道，繼6月21日美國眾議院口頭表決通過後，《美台21世紀貿易倡議首批協議實施法案》於當地時間18日晚在美國聯邦參議院以「一致同意」（unanimous consent）的方式通過。法案正式送出國會後，將遞交美國總統拜登簽署後生效。



據報道，該法案由民主黨籍參議院財政委員會主席Ron Wyden及共和黨籍眾議院歲計委員會主席Jason Smith等人於6月9日共同提出，主旨為透過國會跨黨派核准程序，讓台美21世紀貿易倡議首批協定獲得應有的支持與持久性。

根據該法案規定，協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。

據此前報道，美台21世紀貿易倡議首批協議6月1日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部簽署。首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。台行政院政委鄧振中在簽署時表示，第2階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。

台行政院6月1日晚間宣布台美雙方啟動《台美21世紀貿易倡議》。（台行政院提供）

台行政院長陳建仁今日將赴立法院提出美台21世紀貿易倡議首批協定專案報告並備質詢，他會前受訪表示，美國參議院已經通過美台21世紀貿易倡議協定，也希望立法院在這次臨時會中能盡快通過，讓台美在貿易上都能互惠。

針對美國通過協定，中國外交部表示堅決反對，同時指出，美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協議，不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

國台辦亦指出，民進黨當局為換取美國對其政治私利的支持，罔顧島內企業和民眾利益，做著「賣台求榮」的勾當，拼湊所謂對美關係「成績」，必然受到台灣有識之士的反對和唾棄。