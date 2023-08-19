指控中國製太陽能板輸外加工避稅　美國對5東南亞公司加徵關稅

美國商務部8月18日對來自中國的太陽能電池板和組件的避稅調查做出最終決定，指一些中國廠商將其太陽能產品運到柬埔寨、馬來西亞、泰國和／或越南輕微加工，然後再運往美國，試圖避免繳付反傾銷和反補貼稅（AD/CVD）關稅。

美商務部18日稱，BYD Hong Kong（位於柬埔寨）、天合光能（Trina Solar，位於泰國）、隆基綠能旗下越南光伏科技（Vina Solar，位於越南）及阿特斯陽光電力集團（Canadian Solar，位於泰國）的部門在柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南對旗下產品作輕微加工，再銷往美國，試圖規避華府關稅。

商務部官員稱，部門還將對新東方太陽能（New East Solar）徵收關稅，因它拒絕配合對其在柬埔寨業務的現場審計。

此案由總部位於美國加州的太陽能電池板組裝商Auxin Solar於2022年3月首次向美國商務部提出。Auxin高層稱，中國太陽能生產商正在東南亞進行「次要或無關緊要。的工作，以便將電池板的原產國轉移到國外，避免支付關稅。

美國商務部2022年3月展開調查，同年12月將關稅引進到東南亞國家出口的產品。

全球貿易數據追蹤公司磐聚網（Panjiva Research）數據顯示，2023年第一季度，來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板佔美國電池板進口量的79.3%。