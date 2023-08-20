尼日爾政變｜西共體代表團會見遭罷黜總統及軍方領袖

西非國家經濟共同體（Economic Community of West African States，ECOWAS，簡稱：西共體）8月19日在尼日爾（Niger）首都尼亞美（Niamey）與被罷黜總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）及軍方領袖奇亞尼（Abdourahamane Tiani）。



尼日爾7月26日發生政變後，西共體尋求透過外交行動扭轉當地局勢。路透社引述消息稱，雖然此前西共體代表團的訪問均遭拒絕，但獲軍政府任命的總理澤內（Ali Lamine Zeine）19日親身到尼亞美機場迎接西共體代表團。

消息人士稱，代表團成員包括尼日利亞（Nigeria）前國家元首阿布巴卡爾（Abdulsalami Abubakar）和西共體主席圖雷（Omar Touray）。

尼日利亞總統發言人阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz Abdulaziz）在社交平台X（前稱Twitter）發布代表團與巴祖姆會面時所拍攝的合照，稱代表團與奇亞尼會談後，還探訪了巴祖姆。

尼日爾軍政府未就談判發表評論，不過奇亞尼19日晚發表全國電視演說時表示，無論是政變領袖抑或尼日爾人民都不希望發生戰爭並（願意）保持開放的對話。