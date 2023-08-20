自動駕駛｜剛投入服務一星期　美國三藩市自動的士與消防車相撞

撰文：歐敬洛
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美國加州批准了自動駕駛的士投入服務才剛一周，立即發生撞車意外。一輛搭載了一名乘客的無人的士，在8月17日在一個路口與一輛消防車相撞，的士乘客受傷送院。

事發在當地時間8月17日晚上10時20分左右，三藩市田德隆（Tenderloin）區一個交通路口。警方表示，一輛通用汽車的Cruise自動駕駛的士，與一輛正前往應急事件的消防車相撞。消防員沒有受傷，但的士上的一名乘客被送往醫院救治，目前情況穩定。

圖為8月17日，美國三藩市一個十字路口，一輛通用汽車的Cruise自動駕駛的士，與消防車相撞。（ABC News Youtube截圖）

調查人員表示，涉事自動駕駛的士在綠燈下駛進路口，而消防車正拉響警號在另一端駛入，但自動駕駛的士未有停下讓路，而是到最後一刻才剎車，收掣不及撞上。被撞的的士車頭損毀。

三藩市警察發言人表示：「消防車處於Code 3緊急模式，帶有警燈和警報器。這是對每個人的提醒，無論是由人駕駛的車輛還是自動駕駛車輛，都必須讓路。」

加州公用事業委員會10日通過決議，允許Google母公司Alphabet旗下的Waymo，以及通用汽車旗下的Cruise自動駕駛的士在三藩市提供24小時載客服務。

目前還不清楚為何無人的士為何沒有讓路，三藩市警方目前認為事件不涉及毒品或酒精影響。通用汽車在一份聲明中表示，正在進行調查事件。

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