商業化試點開始　北京正式開放無人駕駛的士上路載客

當一輛計程車緩緩駛來，裡面卻空無一人，你敢不敢拉開車門上車？北京無人駕駛的計程車將正式上路，科幻場景走入現實。



據《北京日報》報道，7月7日北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室宣布，開放智慧網聯乘用車「車內無人」商業化試點。企業在達到相應要求後可在示範區面向公眾提供常態化自動駕駛付費出行服務。



經歷了道路測試、示範應用，北京此次邁入自動駕駛「車內無人」商業化試點新階段。在該階段，示範區將更加注重對自動駕駛企業服務能力的考核，主要圍繞乘客車內安全風險、交通環境風險、自動駕駛功能風險三方面的解決方案進行專業論證和實車評估。

2021年4月，北京市智慧網聯汽車政策先行區成立，分階段有序推進場景開放。同年10月至11月，在國內率先開放車內有安全員的自動駕駛無人化道路測試與出行服務商業化試點。

（新華社）

今年3月，進入「車內無人」載人示範應用階段。當一輛計程車緩緩駛來，裡面卻空無一人，你敢不敢拉開車門上車？在北京，無人駕駛的計程車將正式上路，讓這段場景從科幻走向現實。

截至目前，無人化測試車輛共計116台，測試總里程近200萬公里。自動駕駛出行服務商業化試點累積訂單量超150萬人次，用戶好評率達95%以上。

北京市自動駕駛辦公室相關負責人表示，「基於前兩階段對無人化技術能力的充分驗證，本次開放『車內無人』商業化試點，主要考察企業的服務能力。」

無人駕駛計程車如何保障安全？

《北京日報》指出，「車內無人」全流程管理方面，先行區將進一步加強對自動駕駛企業商業化服務能力的考核，增強對車輛安全運行、接管次數等方面的指標考核；新增專家評審機制，對企業應急能力和安全運營能力進行評審。

同時，強化日常監管，要求參與企業在遠端1比1配備駕駛人，對遠端駕駛人及安全專員的職責分工做出更加嚴格的規範。同時，將建立清零機制、退回機制，嚴格關鍵技術指標考核，確保對企業違規操作、違反要求等行為進行及時有效處罰。

相關負責人說，未來，先行區將充分總結無人化測試路徑，為乘用車場景規模化落地與其他出行服務場景建設提供參考，為產業形成從技術驗證、示範應用到商業化探索的完整閉環，持續貢獻北京標準與北京經驗。