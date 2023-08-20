澤連斯基訪問荷蘭及丹麥　獲兩國承諾供應F-16戰機

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）20日到訪荷蘭，參觀南部城市埃因霍溫（Eindhoven）一個空軍基地，並與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會晤。呂特表示，一旦滿足轉讓條件，荷蘭和丹麥將向烏克蘭提供 F-16 戰機。另外，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）辦公室20日也宣布，將向烏克蘭提供 F-16 戰機，澤連斯基同日轉往丹麥訪問。



澤連斯基表示，與荷蘭方面的協議「突破性」，最終交付飛機數量將稍後討論。他指出，這些戰機將有助於加強烏克蘭的防空能力，並協助對俄羅斯進行反攻。

2023年8月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和荷蘭首相呂特（Mark Rutte ）於荷蘭埃因霍溫（Eindhoven）一個空軍基地視察 F-16戰機。（路透社）

呂特表示，荷蘭共有42架F-16，但現在判斷是否全數送出仍為時過早。他又稱，F-16不會立即轉移，因為仍需要時間培訓烏克蘭機師，並準備戰機所需的基礎設施。

烏克蘭烏空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）此前承認，由於烏國機師訓練裹足不前，至今年秋冬季節，烏軍仍不可能使用F-16戰機保護烏領空。

另外，丹麥首相辦公室20日也宣布將向烏克蘭提供 F-16 戰機，澤連斯基20日已轉往丹麥訪問，並與首相弗雷澤里克森會晤。