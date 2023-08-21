特朗普稱缺席首場共和黨總統候選人辯論　原因：沒參加必要

美國前總統特朗普（Donald Trump）宣佈，他將不會出席首場共和黨總統候選人辯論，原因是他認為自己「很受歡迎，很受美國人了解」，因此沒必要參加。



特朗普8月20日在自己的社交媒體平台Truth Social上表示，他在擔任總統期間取得了巨大成功，包括在「能源獨立、邊境和軍隊強大、史上最大力度的減稅和監管措施、實現、史上最強勁經濟發展等」，自己在美國人民中大受歡迎，美國人對自己非常了解，因此沒有必要參加共和黨的首場總統候選人辯論。

2024年共和黨首場總統候選人辯將於23日在威斯康星州密爾沃基舉行。特朗普6月底接受路透社採訪時曾透露，他可能不會參加這場辯論。不過，首場辯論的主持人之一、霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）接受POLITICO採訪時透露，特朗普屆時雖不會現身，但會參與提問。

特朗普指出，最新一次民調顯示他在共和黨候選人中遙遙領先，也是他多次表示可能不參加電視辯論的理由。

哥倫比亞廣播公司（CBS News）的最新民調顯示，儘管特朗普今年已被4次起訴，官司纏身，仍有逾六成的受訪者表示將投票支持他。而同一民調中，最接近特朗普的競爭者，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），僅獲得16%的支持率，其他競爭者的民調均為個位數。

特朗普此前還說，他不會簽署共和黨全國委員會的「忠誠承諾書」。承諾書要求所有初選落選者支持最終提名人，這也是全國委員會對辯論登台的一項要求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

