特朗普叫停記者會大踢爆：「佐治亞州選舉舞弊報告」呈交法庭

美國前總統特朗普宣布取消原定於下星期一（8月21日）舉行的新聞發布會。他本計劃在發布會上公開一份有關2020年大選期間「選舉舞弊」行為的報告。



路透社報道，特朗普本週早些時候宣布將在下星期一召開新聞發布會，屆時他將公開一份長達100頁的詳細報告，揭露佐治亞州在2020年總統選舉期間的「選舉舞弊」行為。

他星期四（17日）在自己創立的社交媒體平台Truth Social上說，如今新聞發布會已沒有舉行的必要，因為其律師團「更願意將這些我認為無可辯駁和壓倒性的選舉舞弊及違規證據，提交進正式的法律文件中」。

特朗普自2020年落選以來，一再聲稱選舉中存在大量舞弊行為。這些說法已被法院、州審查機構和他自己的政府成員駁回。他還被佐治亞州和聯邦法院指控試圖推翻選舉結果。

另據《紐約時報》等媒體報道，特朗普的律師星期四請求法官駁回政府在明年1月初就特朗普試圖推翻選舉結果指控進行審判的提議，將訴訟程序推遲到2026年4月，即2024年大選之後近一年半。

特朗普的律師稱，由於此案的歷史性以及律師團需要整理的大量證據，審判需要特別延遲。據路透社報道，特朗普的律師在給負責此案的法官的致信中說：「公眾利益在於正義和公平審判，而不是倉促判決。」

據報，該案的材料多達8.5TB，總計超過1150萬頁。

特朗普官司纏身，包括卸任後不當處理機密文件等40項聯邦控罪，以及在紐約州被控34項偽造商業記錄罪名等。