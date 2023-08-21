反擊AI第一槍　美國《紐時》擬控ChatGPT　禁止用新聞報道訓練AI

美媒8月16日引述兩名知情人士稱，《紐約時報》律師團隊考慮以侵犯知識產權為由控告OpenAI，以免對方旗下人工智能（AI）程式ChatGPT利用其報道內容提供資訊，成為該報的直接競爭對手。若訟訴成立，將打響媒體以版權法狙擊ChatGPT的第一槍。



美國全國公共廣播電台（NPR）16日引述兩名知情人士稱，OpenAI曾向《紐時》提出協議，指可為使用該報報道訓練AI一事付款。雙方緊張談判長達數週，隨後引發爭論，《紐時》因而考慮訴諸法律行動。

圖為2023年2月3日，電腦屏幕上顯示ChatGPT就「人工智能能為人類提供什麼」這一問題生成的答案。（Getty）

一名曾參與談判的人士稱，若人們在採用ChatGPT的Bing搜尋器輸入問題，可得出重塑自《紐時》報道的長篇答案，將重挫該報網站的瀏覽量。

報道指，若法院裁定OpenAI非法取用《紐時》報道，可下令OpenAI銷毀ChatGPT資料庫，往後只可使用得到授權的內容，並成為日後同類案件可援引的案例。

建立ChatGPT一類的AI，往往依賴從網絡攫取的大量數據進行訓練，過程通常未經授權。此舉是否合法，現時仍懸而未決。

《華盛頓郵報》4月調查顯示，《紐時》是建立ChatGPT語言模型的第四大內容來源。《紐時》8月稍早已更新服務條款，禁止將其內容用於開發AI模型。