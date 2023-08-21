泰國前首相他信發文預告：8月22日早上9時回國

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）21日在社交媒體X（前稱Twitter）發文，公布在22日9時返泰國。



他在21日下午發文稱，他想要求獲得許可，在明天9日回到泰國的土地上生活，與泰國的兄弟姊姊呼吸同樣的空氣：

他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）8月19日表示，父親會在22日早上返回曼谷，結束多年的流亡生涯，而當天亦正值泰國國會第三度推舉新首相人選。

路透社報道，貝東丹在社交平台表示，自己會在22日早上9時在曼谷廊曼機場與他信團聚。

他信原本計劃在8月10日結束流亡返國，不過他在5日宣布以健康理由推遲計劃。貝東丹早前曾表示，父親自去年初已經認真考慮回國一事。

泰國大選：圖為代表為泰黨出選的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）2023年5月14日投票人在曼谷向傳媒發表講話。（Reuters）

他信在2001至2006年間執政，之後遭軍方發動政變推翻下台，並在2008年因為貪污罪成被判入獄10年後，宣布流亡國外，形容有關訴訟帶有政治動機。

這名前首相曾稱有意在7月回國，但至今仍未成事。而對於他或在8月重踏國土，國家警察副首長蘇拉凱（Surachate Hakparn）揚言，警方會履行職責拘捕他信，對方將會被送到法院接受判決。

泰國5月14日舉行大選，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）贏得141席，自豪泰黨71席，泰國人團結建國黨（Ruam Thai Sang Chart，又稱人民國家力量黨 United Thai Nation Party）則有36席。不過前進黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）主張修改冒犯君主法，其首相提名兩度闖關失敗，他決定將組閣機會讓給盟友為泰黨的賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）。

賽塔明言，如果為泰黨組閣，將不會修改或廢除冒犯君主罪。前進黨15日表示，不會在國會新首相投票之中支持前聯盟夥伴為泰黨的候選人。而現任首相巴育（Prayut Chan-ocha）所屬的政黨泰國人團結建國黨在17日表示，已同意加入為泰黨的聯盟。