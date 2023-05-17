泰國前首相他信：不支持任何損害君主制的行動

據彭博社報道，泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）5月16日參加一場網絡節目時表示，他所在的西那瓦家族「尊重並熱愛」君主制，為泰黨雖然同意與前進黨（又譯遠進黨）組建執政聯盟，但不會支持任何有損泰國君主制的行動。這是他信自選舉投票以來首次公開講話。



「我們尊重和熱愛君主制，這是為泰黨和西那瓦家族的立場，」他信在談及「為泰黨如何不觸及王室問題」時說，「有人認為這不是我能控制的。但我就是我，我願意接受批評，因為我不是為了損害君主制而鬥爭，我只是在為政治勝利而鬥爭。」

彭博社提到，他信此番表態意在劃清界限，表明他試圖在君主制問題上與前進黨保持距離。

在14日的泰國議會選舉中，主打「支持年輕人」的前進黨獲勝，該黨提出的「改革君主制」口號能否實現備受關注。該黨黨魁皮塔15日表示，「時代情緒發生了變化。在推進修改刑法第112條的過程中，不會做出任何妥協」。該條文讓泰國君主制與現任國王免遭批評，違者都將犯下誹謗之罪，將被處以3至15年的監禁。

他信在談到這次選舉時評價說，前進黨善於利用網絡和社交媒體資源，在年輕群體中擁有「強大吸引力」。

泰國大選：圖為代表為泰黨出選的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）2023年5月14日在曼谷向傳媒發表講話。貝東丹是他信的幼女。（Reuters）

「年輕人喜歡使用TikTok，他們就在TikTok上依靠UGC（用戶生產內容）宣傳。這麼做不需要動用太多的資源，就能有組織地獲得選票和拉票者。」

他信說，前進黨在大學城擁有強大的吸引力和組織力，連許多年輕人都在說服他們的父母投票支持前進黨。「為泰黨受到了打擊，因為我們沒能充份做到破而後立，跟上趨勢的前進黨戰勝了為泰黨和其他有錢的政黨。」

現年74歲的他信在2006年的一次軍事政變中被迫下台，並於2008年流亡海外至今，一直遭泰當局通緝。

他信在當天的節目中重申，如果他被允許與家人共度餘生，他已經準備好服刑。

「我已經做出了決定。我不在乎其他任何事情。」他再次提到，自己打算在7月份回國，「我在海外已經17年了，就像待在一個大監獄裏一樣。」

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