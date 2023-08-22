李強：中美經濟互補性遠大於競爭性　完全可以共同發展

中國國務院總理李強8月21日上午在人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏（Marc N. Casper）率領的美中貿委會成立50周年訪華團。他表示，中美經濟互補性遠大於競爭性，目前面臨一些困難，需要雙方拿出誠意，共同努力。



李強稱，中美分別作為最大的發展中國家和發達國家，經濟互補性遠大於競爭性，中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益，當前，中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力，中美完全可以共同發展，攜手為全人類的美好未來作出更大貢獻。

李強指，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大，這既是中方自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律，中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。

他續指，中國正全面推進高質量發展和中國式現代化建設，中國大市場蘊含着巨大增長潛力和機遇，中國將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，依法保護企業產權和企業家權益。希望美中貿委會繼續當好中美友好合作的使者，為深化兩國企業交流合作、推動雙邊關係行穩致遠發揮更重要作用。

葛士柏等美方人士表示，美中貿委會支持發展健康穩定的美中雙邊關係和兩國經貿合作，為美中經濟增長注入巨大推動力，中國市場對提升美國企業競爭力至關重要。美中貿委會歡迎中國政府發出加深改革開放的訊號，希望美中關係進一步發展，給兩國工商界帶來更大確定性。