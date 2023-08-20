美媒：中美正積極將人工智能融入軍事系統　烏克蘭成最早實驗場

美國《華爾街日報》報道，中美都在積極嘗試將人工智能融入軍事系統，開發能夠自行尋找和攻擊目標的人工智能科技，烏克蘭戰場成為最早的人工智能無人機實驗場。



報道引述中國中央電視台8月播出的一個節目，介紹解放軍空軍探索未來無人作戰樣式，利用數十駕無人機成功突破干擾信號尋找目標，並在無人協助下，成功摧毀目標。

而在4月時，美英澳舉行聯合演習期間，使用了AI技術讓無人機組成團隊追蹤和鎖定地面戰車，並模擬發動攻擊。訓練聲稱可在無人機飛行期間傳送資料，持續更新追蹤系統，訓練無人機的人工智能。

圖為2016年3月9日，美國空軍MQ-9「死神」無人機在阿富汗執行任務。（Reuters）

報道指在俄羅斯入侵烏克蘭的戰場上，烏軍反擊俄軍的無人機具備部分自主行動能力，成為現實世界第一個測試人工智能無人機的實驗場。有受訪軍事專家認為，美軍於戰場上獲得不少有用資訊。

人工智能近年的最新突破提高了對軍事應用的期望，中美正在加快研究如何將人工智能融入軍事領域，作為全球競爭的一部分。然而，利用人工智能控制武器同時引發起意外軍事升級的擔憂。

2023年2月荷蘭主辦了一次會議，邀請了包括中美的50個國家，討論在軍事領域負責任地使用人工智能技術。會議結束時發表了一份非約束性的協議，表示「要確保對使用人工智能系統進行適當的監督和保障。」。