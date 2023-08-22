泰國前首相他信返抵曼谷　結束15年流亡生涯

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）搭乘的客機已在8月22日早上，抵步曼谷機場，結束長達15年的流亡生涯。



他信的胞妹，前首相英祿（Yingluck Shinawatra）在22日於Facebook貼上他信登機，準備從杜拜回國的照片。他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）較早時表示，自己會到曼谷廊曼機場迎接父親。而在他信步出機場時，貝東丹一直陪同。

他信被指涉及的貪污等3項控罪，他抵達曼谷後，當局將他送往最高法院，惟聆訊不會直播，亦禁止傳媒旁聽。法院將在審訊結束後發布新聞稿交代。

泰國前首相他信8月22日現身曼谷廊曼機場，為他長達15年的流亡生涯劃上句號，而他的女兒貝東丹到場迎接。.（REUTERS）

泰國國會同日將第3度推選新首相，為泰黨決定與親軍方政黨，人民力量黨和泰建國黨籌組執政聯盟，並提名他信的親信、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）作為首相候選人。

他信較早時曾宣布回國，但之後以健康為因推遲，而他最終在22日結束流亡，《曼谷郵報》引述政治與政策分析研究所（Institute of Politics and Policy Analysis）主任Thanaporn Sriyakul表示，他信選擇在這時回國，是因為他對為泰黨成功組建政府充滿信心。

Thanaporn認為，他信需要入獄，成為「政治人質」，以確保親軍方政黨支持為泰黨執政。