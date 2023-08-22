他信結束流亡返回曼谷　泰國警方：入境後隨即送往最高法院

流亡海外15年的泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra），預告8月22日早上返國，當局嚴陣以待，警方已表示待他信完成入境程序後，會即時送他前往最高法院。



他信的胞妹，前首相英祿（Yingluck Shinawatra）在22日於Facebook貼上他信登機，準備從杜拜回國的照片。他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）表示，父親將於當地時間早上9時抵達曼谷廊曼機場，她會到場迎接。

圖為8月22日杜拜機場，泰國前首相英祿上載兄長，前首相他信登上商務飛機，準備返回泰國的照片。（英祿Facebook）

《曼谷郵報》報道，大批他信的支持者到機場接機，當局已加強機場保安。警方表示他信完成入境程序後，隨即會被送往最高法院。法院將於早上10時半開庭，就他信涉及的貪污等3項控罪作出裁決，他信的家人可到庭旁聽，但聆訊不會直播，亦拒絕記者旁聽，法院將在審訊結束後發布新聞稿交代。

泰國前首相他信8月22日返國，大批支持者在曼谷廊曼機場外等候。.（REUTERS）

他信2001年起出任泰國首相，2006年在軍事政變中下台，並被控貪污等多項罪名，面臨長達10年監禁。他信2008年起流亡海外，英祿亦在2014年遭軍方政變下台後，在2017年流亡海外。

泰國國會在22日將第3度推選新首相，為泰黨決定與親軍方政黨，人民力量黨和泰建國黨籌組執政聯盟，並提名他信的親信、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）作為首相候選人。