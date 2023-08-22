泰國議會選首相在即　為泰黨獲10黨支持增勝算　與昔日政敵聯手

為泰黨正式宣布獲得另外10個政黨支持，包括親軍方政黨，這讓為泰黨首相候選人星期二在國會表決中闖關提高了勝算。不過為泰黨堅持與昔日政敵聯手組建「和解政府」，引發多方不滿，黨魁崇南承諾辭職負責。



崇南星期一（8月21日）與另外10黨代表在國會外召開記者會宣布共組政府，其中包括看守首相巴育原本領導的泰國人團結建國黨（簡稱泰建國黨）和看守副首相巴維領導的公民力量黨。

另外八個加盟的政黨是泰國發展黨（Chartthaipattana）、泰國民族黨（Prachachat）、泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）、勇敢國家發展黨（Chartpattanakla）、泰國自由黨（Seri Ruam Thai）、新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）、泰自豪黨（Bhumjaithai）和泰國地方黨（Thongtee Thai Party）。

聯盟成員根據所獲議席，對內閣職務進行了分配。為泰黨將獲分八個部長職位（包括首相公署部）和九個副部長職位；泰自豪黨獲分四個部長和四個副部長；公民力量黨和泰建國黨各得兩個部長和兩個副部長；泰國發展黨和泰國民族黨各得一個部長職。

這個11黨聯盟讓為泰黨在下議院掌握314席，佔下議院500席中的62.8%。

泰國大選：泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）與同屬為泰黨的首相候選人社他（Srettha Thavisin）2023年5月14日在曼谷向支持者發表講話。（Reuters）

為泰黨首相候選人賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）要在星期二（22日）的國會表決中獲推舉為首相，須獲得上下兩院749名議員中過半數（375）人支持。不過有了親軍方政黨加盟，要爭取多61名軍方委任的上議員支持，相信困難不大。

為泰黨與軍人合作紅杉軍領袖卸任議員退黨

主打民主牌的為泰黨，與當年推翻為泰黨政府的軍人合作，令許多支持者失望。紅衫軍知名領袖納塔烏特（Nattawut Saikuar）為此於星期一宣布卸下“為泰黨家庭”項目主任一職；清邁的為泰黨議員泰薩尼（Thassanee Buranupakorn）也在同天宣布退黨。

據《民族報》報導，泰薩尼說她理解為泰黨別無選擇，必須與泰建國黨和公民力量黨合作，所以她只好選擇辭職。

黨魁崇南承諾會修憲使製度更民主但不修王室相關法律

黨魁崇南星期一在記者會上也辯護說：「如果不讓他們加盟，我們肯定無法組建一個以為泰黨為首的政府。」他也承諾，聯盟政府會按計劃修改憲法使制度「更民主」 ，但不會修改同王室有關的法律。

崇南也表明會遵守選前承諾。「我不是說不辭職。一旦我在為泰黨的使命完成……內閣名單提呈給王室御准後，我就會正式宣布辭職。」

崇南在競選期間多次誓言不與泰建國黨和公民力量黨共組政府，否則就辭去黨魁職。

泰國國會將於星期二上午10時（香港時間上午11時）召開兩院聯席會議。議員在五個小時的辯論後，預計從下午3時開始投選新首相，5時30分結束。屆時估計會有民眾集會抗議，為保安全，泰國警方已下令國會50公尺範圍內不得舉行集會直至星期四（24日）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

