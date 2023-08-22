泰國斥Facebook未制止詐騙廣告　擬要求法院頒禁

泰國數碼經濟與社會部長柴烏特說，如果Facebook不採取行動對付平台上猖獗的詐騙活動，政府計劃於8月底要求法院關閉Facebook在泰國的運作。



柴烏特星期一（8月21日）接受路透社訪問時說，Facebook上的詐騙活動已殃及超過20萬泰國人。「如果Facebook繼續讓那些虛假頁面存在並欺騙人們，我們將要求法院關閉Facebook，禁止Facebook在泰國提供服務。」

泰國數碼經濟與社會部發聲明說，Facebook上出現的詐騙廣告包括引誘用戶投資假公司以及進行數碼貨幣交易，還假冒泰國證券交易委員會等政府機構。

數碼經濟與社會部已多次要求Facebook刪除被認定為是詐騙的廣告，但這些問題還是存在。該部門於是決定尋求法院干預。

部門發言人告訴路透社，官員們正在收集Facebook不當行為的證據，並將提交法庭。「如果存在大量的不當行為，法院可下令關閉涉及詐騙的頁面和賬號，或關閉整個Facebook平台。」

路透社已針對此事電郵Facebook母公司Meta，但Meta尚未做出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

