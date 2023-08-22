賽塔成為泰國首相唯一候選人　國會稍後表決

泰國新首相一職至今仍然懸空，為泰黨（Pheu Thai Party）8月22日提名地產大亨賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）出任首相，並成為唯一人選，當地國會將於同日較後時間表決。



路透社報道，賽塔需要獲得泰國上下議院至少375名議員支持。而在他正式獲提名前夕，流亡多年的前首相他信（Thaksin Shinawatra）同日早上回國。

為泰黨由他信在2007年創立，雖然他流亡國外多時，惟外界普遍仍視他為為泰黨的實質領袖。《曼谷郵報》引述政治與政策分析研究所（Institute of Politics and Policy Analysis）主任Thanaporn Sriyakul表示，他信選擇在這時回國，是因為他對為泰黨成功組建政府充滿信心。

泰國前首相他信8月22日回國，外界認為此舉是確保為泰黨可以執政。 （REUTERS）

為泰黨和包括人民力量黨和泰建國黨在內的其他10個政黨在21日宣布組成聯盟，並提名他信的親信、最近才投身政壇的地產大亨賽塔作為首相候選人。

他信返國後，已經被送到最高法院面對貪污控罪，Thanaporn估計他信需要為入獄，成為「政治人質」，以確保親軍方政黨支持為泰黨執政。