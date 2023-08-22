日本對俄羅斯7月出口總額增25%　俄穀物進口激增近57倍

「儘管日本擴大了與俄羅斯的貿易限制，但兩國貿易還是出現了增長。」據今日俄羅斯（RT）8月21日報道，日本財務省近期發佈的報告顯示，今年7月，日本對俄羅斯的出口總額同比增長25%，達到約3.48億美元。 此外，日本自俄羅斯進口的穀物數量激增達5679%，但自俄羅斯進口總額下降了近70%。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文：劉程輝



數據顯示，與去年7月相比，日本對俄羅斯的醫療產品出口增加了1,123%，橡膠和紙製品的出口也分別增長了248%和45%。但塑料和鋼材的出口分別下降了35%和94%。

與此同時，日本7月從俄羅斯進口的穀物數量同比猛增5,679%。但在另一些項目上，日本從俄羅斯進口的魚及魚類產品量下降35.3%，蔬菜下降30%。日本也將有色金屬礦石進口減少了93%，鋼材進口下降52.2%。

儘管日本對俄羅斯出口總額同比有所上升，但由於俄羅斯液化天然氣和煤炭運輸量的減少，日本從俄羅斯的整體進口額下降了近70%。

統計數據顯示，7月日本進口俄羅斯液化天然氣減少53.6%。煤炭進口下降72.9%，有色金屬下降69.5%。而俄羅斯液化天然氣和煤炭約佔俄羅斯對日本總出口額的60%。

去年俄烏衝突爆發後，日本加入了美國領導的針對俄羅斯的制裁行動。日本採取的制裁措施包括資產凍結、出口禁令以及取消俄羅斯的「最惠國」貿易地位。日本還將80家俄羅斯軍事相關企業和組織列入了黑名單，其中包括生產重型機械的公司。

近期，日本再度最近擴大了對俄羅斯的制裁範圍。日本政府7月28日宣布，將新增約750項禁止對俄出口項目，包括含二手車在內的部份機動車，排量超過1900cc的汽車以及機動車零部件和光學機械等。這些制裁已於8月9日正式實施。

俄羅斯外交部6月表示，俄方正在「考慮對東京採取報復措施」。7月15日，俄羅斯將384名日本議員列入黑名單，以反擊日本採取的「不友好、反俄羅斯立場」，俄羅斯還禁止包括日本首相岸田文雄在內的數十名日方高級官員入境。