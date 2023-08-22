出爾反爾代表能屈能伸？政治素人賽塔如何登上泰國首相寶座

泰國國會8月22日選出新首相，由為泰黨推舉的房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）成功當選。為泰黨已成功爭取親軍方的政黨支持，成為賽塔當選的關鍵。



泰國前進黨在5月14日的國會大選中取得勝利，但因黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在國會未能取得足夠票數支持，籌組政府落在排名第二的為泰黨上。

為泰黨推舉房地產大亨賽塔參選，並組建了一個由11個政黨組成的聯盟，其中包括親軍人的政黨。儘管失去最大黨前進黨的支持，聯同軍方的議員皮塔取得了足夠票數成功當選。

圖為4月4日，賽塔出席為泰黨在曼谷的造勢活動。（Reuters）

賽塔於1963年出生，擁有土木工程學的學士學位，並在美國克萊蒙特研究生大學（Claremont Graduate University）取得工商管理碩士學位。賽塔畢業後進入在泰國的P&G公司擔任助理經理，後來加入家族的房地產開發業務，成為該公司的總裁兼執行主席，直到4月選舉前才辭職。

作為前相信他信（Thaksin Shinawatra）的親信，賽塔在商界廣泛受到歡迎，據當地針對100間企業的民調顯示，有66%的企業執行主席稱賽塔是他們的首相首選。

賽塔沒有從政經驗，在他4月宣布踏入政界時表示，他決定從政是因為對當下的社會問題感到不滿：「泰國是一個擁有巨大潛力的國家，但由於社會不平等，不論在教育、醫療保健、餐桌上的食物，情況都不盡如人意。」

賽塔在競選期間以刺激經濟、社會公正和良好治理承諾作為焦點。他接受美國彭博電視台訪問時表示，若果當選，他在政府頭100天的首要任務，是應對生活成本上升、並結束強制徵兵制度、確保同性婚姻平等、以及起草一部能「代表人民意願」的新憲法。

圖為8月22日，為泰黨及他信的支持者穿着紅衫，在曼谷聚集聲援剛回國被捕的前首相他信。（Reuters）

賽塔還提出向16歲或以上的人士提供1萬泰銖（約2200港元）的津貼，供他們在社區中使用，刺激經濟。

賽塔在五月接受泰國新聞網站Thai Enquirer採訪時，指責軍事統治期間，迫使很多高技術的員工離開泰國。賽塔稱人們離開泰國是「為了在前往能更自由表達自己的地方，包括選擇的權利、免於徵兵的自由、LGBTQ權利。」賽塔稱這些和經濟刺激政策同樣重要。在選舉前幾天，賽塔甚至表明若為泰黨必需與軍方支持的政黨組成聯合政府，他將拒絕擔任首相。

然而，現在為泰黨宣布與支持軍方的政黨結盟，賽塔在21日告訴記者，近三個月的政治僵局使得「我們需要忘記之前所說的話」。被質疑是否出爾反爾，賽塔表示對批評「感到悲傷」。賽塔表示，很多人正等候政府的新政策：「而沒有為泰黨領導的政府，這些政策將無法實施。」