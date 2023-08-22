BRICS｜西方從質疑唱衰到抗拒 忌憚「解放鬥爭」興起

金磚國家領導人第十五次會晤將於8月22日至24日在南非約翰內斯堡舉行。據金磚五國輪值主席國南非外長透露，包括阿根廷、古巴、埃及、印尼、伊朗、泰國、越南在內的23個國家領導人正式表達了加入金磚機制意向。此次金磚國家領導人會晤之外，更邀請了67位非洲國家及「全球南方」國家領導人出席「金磚-非洲」會議和「金磚+」對話會。此外，聯合國秘書長、非盟委員會主席等20位國際及地區組織領導人也將受邀參會。這可不是一次簡單的金磚國家領導人會晤。



西方國家高度關注此次金磚峰會。這也難怪。從兩方面看：

一方面，2001年，高盛經濟學家奧尼爾把世界四大新興經濟體巴、俄、印、中的英文首字母拼在一起，提出「BRIC」。2006年9月，中、俄、巴、印度四國外長舉行首次會晤，拉開金磚國家合作序幕。2009年6月，金磚四國首次峰會在俄羅斯舉行，金磚合作機制正式啟動。2010年12月，南非加入，金磚四國（BRICs）升級為金磚國家（BRICS）。2015年7月，金磚國家新開發銀行落戶上海，正式開始運行。2023年已經近50個國家排隊要加入金磚大家庭。而「金磚」的發展，刷新了世界經濟版圖。根據英國經濟研究機構橡果宏觀諮詢公司今年3月發布的數據，按照購買力平價計算，金磚國家佔世界GDP的比重達到31.5%，超過七國集團（G7）的30.7%。如果擴員，金磚國家在全球經濟中所佔分量將進一步上升。

另一方面，此次峰會兩大議題。一個關鍵議題是如何實現金磚國家的擴容，從而淡化西方在全球地緣政治中的主導地位。第二個關鍵議題是研究推出共同支付系統以改善金磚集團內的貿易。也就是被媒體熱議的「去美元化」。這引發了西方的焦慮。在烏克蘭危機中，金磚國家拒絕隨美起舞，表現出戰略自主，令西方擔憂其主導的國際秩序和國際體系將受到進一步挑戰。

國家主席習近平乘坐專機抵達南非約翰內斯堡，南非總統拉馬福薩到機場迎接。（電視截圖）

「金磚潮」的原因是什麼？

全球已有近50個國家有意向加入金磚，其中正式遞交申請的有20多個。全球湧現「金磚潮」的原因是什麼？玻利維亞總統阿爾塞（Luis Alberto Arce Catacora）的話很有代表性。當地時間8月6日，阿爾塞在該國獨立198周年紀念活動上發表講話稱，世界正在不可逆轉地走向多極化，金磚國家的存在讓其他國家能夠「無損尊嚴」地進入國際市場。

多國想加入金磚大家庭，一是因為對現有秩序不滿。廣大發展中國家認為現有國際秩序是美西方主導、為美西方利益服務的，並沒有體現聯合國憲章精神，也沒有為發展中國家服務。二是希望促進自身發展。很多國家認為，基於「華盛頓共識」的國際貨幣基金組織和世界銀行，多年來既沒有防住金融危機，也沒有解決各國的發展問題。而金磚國家對全球經濟增長的貢獻率已經超過G7，中國更是亞非拉發展中國家經濟發展的主要拉動者。加入「金磚」，對經濟發展有利。三是希望參與全球治理。「金磚」是一種基於新型國際關係的機制，是維護髮展中國家利益的平台。加入「金磚」，有助於在全球發聲發力，提供解決方案，促進公平公正解決全球問題。

金磚合作機制從一開始就定位為新興市場國家和發展中國家聯合自強的合作平台，特點是包容開放和合作共贏，與美西方排他性對抗性的小圈子有本質區別。西方忙於搞陣營對抗，急於維護以盟友為支撐、以主宰世界為目標的霸權體系，而以金磚國家為代表的廣大發展中國家追求的是經濟社會發展和民族振興；追求的是公平、公正和平衡的國際秩序和全球新架構；追求的是與自己經濟體量相稱的國際權力體系。

可以說，金磚國家和美西方集團兩種不同的思路，代表了兩種不同的國際秩序和全球治理走向。這次金磚峰會還吸引到67位非洲國家及其他「全球南方」國家領導人出席，也是因為金磚合作機制為「全球南方」國家提供了一條更加多元化、更具包容性的合作發展道路。「全球南方」國家可以合作建設代表自身利益的多邊機制和組織，攜手爭取更大的國際影響力和話語權。

已被國際刑事法院頒下拘捕令的俄羅斯總統普京將不會親身出席金磚峰會。圖為其與南非總統拉馬福薩握手。（Reuters）

質疑唱衰到「很慌」

觀察西方國家對「金磚」的看法，是很有趣的。事實上，西方對「金磚」的看法經歷了幾次變化。

「金磚」成立之初，西方抱着一種旁觀者、俯視者的心態，將其當作一種新奇的世界經濟現象。隨着金磚國家快速發展，西方感受到競爭壓力，開始密切關注金磚國家的一舉一動，西方政府及智庫的研究討論開始增多，警惕之心增強。當金磚各國發展出現波折，尤其南非、俄羅斯、巴西的經濟發展受到金融危機影響，西方對「金磚」唱衰、唱空者增多，「金磚失色論」「金磚崩潰論」流行。

近些年，金磚合作機制在國際舞台上的影響力迅速擴大，美西方又視「金磚」為中、俄等國用以挑戰美國霸權地位的平台和工具，宣稱「金磚」是「對基於規則的國際秩序的挑戰」，對「金磚」又由唱衰轉變為恐慌、抗拒。一方面，西方動用宣傳、外交等資源，對金磚國家整體以及中、俄進行圍堵打壓；另一方面，對印度、巴西、南非進行拉攏，企圖從內部分化瓦解「金磚」。

伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian，左）2023年6月2日與阿聯酋外長阿卜杜拉（Abdullah bin Zayed Al Nahyan，右）會面。他們都是前來南非開普敦出席金磚國家外長會。（Reuters）

可以肯定的是， 「金磚」風生水起，西方是真慌了。使館工作人員透露，西方國家都在四處打聽到底是哪些國家要加入金磚合作機制，這是以往沒有過的現象。

西方為什麼這麼慌呢？首先，西方擔心金磚合作機制染上「反西方」色彩。金磚成員國中的中國和俄羅斯，分別被美國視為「頭號戰略競爭對手」和「嚴重威脅」，均遭受美國製裁打壓。美國眼裏的反美國家，比如伊朗、古巴、委內瑞拉等都有意加入金磚大家庭。今年6月金磚國家外長在開普敦舉行會晤，以「金磚之友」的名義邀請了金磚成員國之外的十多個國家代表與會，伊朗和古巴代表現場參會。

二是擔心金磚國家擴員削弱美元霸權。目前金磚機制已經包含俄羅斯這樣的能源大國，一旦沙特、伊朗、阿聯酋、委內瑞拉等產油大國加入金磚機制，世界石油貿易去美元化的可能性將大增。

三是擔心西方陣營有愈來愈多的國家青睞金磚。法國總統馬克龍曾表態想參加這屆金磚峰會，北約成員國土耳其也有意加入金磚合作機制，美國在中東地區的傳統盟友沙特也表達了加入金磚的意願。沙特和美國本就矛盾重重，如果沙特再加入「金磚」的話，對美國的盟友體系不啻為重大打擊。

正如阿爾塞所指出的那樣，當前世界正在經歷時代的變遷，人們不再像過去那樣與單一集團結盟，更不認同美國所主導的國際秩序，「作為新的地緣政治和經濟世界重新佈局的一部分，解放鬥爭正在五大洲興起」。「解放鬥爭」的興起恰恰是西方忌憚的。