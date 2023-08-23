Meta推出可翻譯近百種語言新AI模型　朱克伯格：推動全球用戶互動

Facebook的母公司Meta Platforms推出一款人工智能模型，能夠翻譯和轉錄數十種語言的語音，是實現跨語言實時交流工具的潛在基礎。



路透社報道，Meta星期二在一篇博客文章中表示，其SeamlessM4T模型可以支持近100種語言的文本和語音翻譯，以及35種語言的語音到語音翻譯。

Meta總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）說，他設想這樣的工具能夠在元宇宙中促進來自全球各地用戶之間的互動。

博客文章中說，Meta將這個模型提供給公眾用於非商業用途。

Meta今年推出了一系列的AI模型，其中大部分是免費的。朱克伯格稱，開放的AI生態系統對Meta更有利，因為公司通過有效的眾包方式為其社交平台創建面向消費者的工具，比對模型的訪問收費，獲益更多。

對於SeamlessM4T模型，Meta的研究人員在一篇研究論文中表示，他們從約400萬小時的「原始音頻」中收集了音頻訓練數據。這些音頻源自公開可用的網絡數據庫，但未具體指明是哪個庫。

研究論文說，文本數據來自於去年創建的數據集，這些數據集從維基百科和相關網站中提取內容。

本文獲《聯合早報》授權轉載

