多圖｜美裁定「純AI生成」藝術作品不受版權保護　科學家揚言上訴

美國華盛頓特區的聯邦地區法院18日裁定，根據美國法律，任何未經人類創作的人工智能（AI）生成藝術品，都不能獲得版權保護。此案源於計算機科學家塞勒（Stephen Thaler）入稟，要求為其AI系統DABUS的創作申請版權。不過，法官霍威爾（Beryl Howell）指出，只有人類創作的作品才能擁有版權。



塞勒是DABUS的創建者，DABUS代表「統一感知自主引導設備」（ Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）。塞勒之前已在英國、南非、澳洲和沙特阿拉伯等多國，為Dabus創作的藝術作品申請版權，但多數國家都已駁回，包括在美國。

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塞勒在美國為Dabus的《A Recent Entrance to Paradise》作品申請版權，但美國版權局認為，只有人類創作的作品有才能獲得版權。塞勒對版權局的決定提出上訴，但18日遭法官霍威爾駁回，維持版權局的決定。

霍威爾認同，隨著藝術家將AI納入「工具箱」，版權領域將出現「新領域」，為版權法提出「挑戰性問題」。但他強調，塞勒這個案子並沒有那麼複雜，並指「人類創作」才能獲得版權，是來自「幾個世紀的共識」的基本要求。

塞勒的律師21日表示，他和塞勒強烈不同意法官的裁決，將會提出上訴。 塞勒認為，允許AI 獲得版權，符合美國憲法中概述的版權目的，即「促進科學和實用藝術的進步」。版權局21日則發聲明稱，相信法院已得出正確的結果。