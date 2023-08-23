俄媒：「末日將軍」蘇羅維金傳被解除空軍總司令職務

俄羅斯傳媒8月22日引述消息人士報道，有「末日將軍」之稱的俄羅斯空軍總司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）已被解除職務。他曾任對烏作戰總指揮，並指可能與瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）關係密切，更指蘇羅維金可能早已知道對方的兵變計劃。



日本放送協會（NHK）及騰訊新聞8月23日報道，俄羅斯RBC及RBK22日引述消息人士指，蘇羅維金因為調職而被解除俄羅斯空軍總司令職務，並交由國防部處置，他現時正在休假。報道亦提到，蘇羅維金的對烏克蘭軍事行動的副指揮官職務已一併解除。

曾批評莫斯科政權、在俄烏戰爭爆發後已解散的莫斯科之聲（Ekho Moskvy）電台前總編輯維內迪克托夫（Alexei Venediktov）亦在網上表示，克里姆林宮已頒令解除蘇羅維金的職務。

瓦格納集團6月發生兵變，蘇羅維金被指與普里戈任關係密切，而在瓦格納兵變當天，前者曾現身一段短片，力勸普里戈任回頭是岸。而在事件之後，蘇羅維金一直沒有公開露面，多家媒體指蘇羅維金遭軍方調查，更有消息稱他或者一早知道兵變計劃，甚至或牽涉其中。