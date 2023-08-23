BRICS｜普京：金磚國家應成代表全球大多數貿易集團

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）說，金磚國家應成為代表「全球大多數」的貿易集團。



金磚五國（BRICS）第十五次領導人會晤星期二（8月22日）起在南非約翰內斯堡舉行，南非總統拉馬福薩、中國國家主席習近平、巴西總統盧拉、印度總理莫迪出席峰會。俄羅斯總統普京以視像方式出席會議並發表講話。

綜合路透社和英國《衛報》報道，普京星期二在視像講話中說，金磚國家正朝着滿足世界大多數人口願景的方向發展；金磚國家「在平等、夥伴關係支持、尊重彼此利益的原則基礎上合作」，這是金磚國家集團「面向未來的戰略路線的精髓」。「這一路線符合全球大多數人的願景。」

普京說，峰會將詳細討論成員國之間貿易從美元轉向本國貨幣的問題，金磚國家的新開發銀行（New Development Bank）將在這一過程中發揮重要作用。「我們經濟關係中去美元化這一客觀的、不可逆轉的進程，正在加速發展。」

路透社報道稱，俄羅斯經濟正因俄烏戰爭而受到西方制裁，俄正尋求與亞洲、非洲和拉丁美洲建立新的外交和貿易關係，金磚國家集團對於俄的重要性與日俱增。

普京表明，俄尤其希望開發兩個旗艦項目，即一條擁有新港口、燃料管道和擴大的破冰船隊的北方海上路線，以及一條連接俄羅斯港口和印度洋海運碼頭的南北走廊。

南非約翰內斯堡桑頓會議中心舉行金磚國家峰會。（Reuters）

普京還說，俄羅斯仍將是非洲可靠的糧食供應國，並正在就上個月在聖彼得堡峰會上承諾的向六個非洲國家無償提供糧食一事，進行最後談判。

《衛報》指出，在討論美元替代方案以及可能建立世界銀行和國際貨幣基金組織平行金融機構方面，金磚國家預計將達成共識。但東道國南非已表示，不會出現用金磚國家共同貨幣來替代美元或歐元的提議。

此外，報道指金磚國家在將自身轉變為抗衡七國集團（G7）的地緣政治力量這一問題上，也存在分歧。巴西總統盧拉星期二說，金磚國家的目標並非與西方機構競爭，「不想站在七國集團、二十國集團（G20）或美國的對立面」，只想「把自己組織起來」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

