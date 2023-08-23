BRICS領袖合照　習近平倡金磚五國反對脫鈎與經濟脅迫

金磚國家（BRICS）峰會，即金磚國家領導人第十五次會晤8月22日至24日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）舉行。據路透社報道，中國國家主席習近平表示金磚國家要反對脫鈎與經濟脅迫。



報道指，習近平也呼籲金磚國家加速擴員，主張讓更多國家加入「大家庭」，匯聚智慧，推動全球治理更加公平合理。

習近平23日上午在杉藤會議中心（Sandton Convention Centre，暫譯）出席金磚國家領導人小範圍會議，他在會後參加集體合照。他同日也出席金磚國家領導人大範圍會議。

金磚五國領袖2023年8月23日在南非舉行的峰會上合照，左起為巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫羅夫（Reuters）

中國商務部長王文濤22日也在金磚國家工商論壇閉幕式上發布習近平的致辭，內容指以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改變世界版圖，無論有多少阻力，金磚國家這支積極、穩定、向善的力量都將蓬勃發展。

內容也談到中國沒有稱王稱霸的基因，沒有大國博弈的衝動，堅定站在歷史正確一邊，堅定奉行「大道之行，天下為公」。他說2023年以來，中國經濟保持回升向好趨勢。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）23日稱，金磚國家會繼續討論實際使用本地貨幣，以促進貿易和投資流動。