BRICS峰會｜習近平講話全文：不能把「家法幫規」包裝成國際規則

金磚國家（BRICS）領導人峰會8月23日繼續在南非舉行，中國國家主席習近平發言時表示，國際規則要依據聯合國憲章宗旨和原則由大家共同書寫、共同維護，不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算，更不能拉幫結夥，把自己的「家法幫規」包裝成國際規則。



中國官媒央視新聞發布習近平的講話全文，他提倡金磚國家要反對「脫鈎斷鍊」、經濟脅迫，要聚焦務實合作，促進經貿和財金領域往來與交流。

他稱高興看到很多發展中國家申請加入金磚合作機制，提倡要秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，讓更多國家加入到金磚大家庭。

金磚五國領袖2023年8月23日在南非舉行的峰會上合照，左起為巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫羅夫（Reuters）

團結協作謀發展勇於擔當促和平（講話全文）

尊敬的拉馬福薩總統，

尊敬的盧拉總統，

尊敬的普京總統，

尊敬的莫迪總理：

很高興來到約翰內斯堡，同各位同事共商金磚合作和發展大計。這是金磚國家領導人會晤第三次走進非洲，具有重要意義。感謝拉馬福薩總統和南非政府為本次會晤所作的精心周到安排。

當前，世界進入新的動盪變革期，正在經歷大調整、大分化、大重組，不確定、不穩定、難預料因素增多。

金磚國家是塑造國際格局的重要力量。我們自主選擇發展道路，共同捍衛發展權利，共同走向現代化，代表著人類社會前進方向，必將深刻影響世界發展進程。回首歷史，我們始終秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，不斷推動金磚合作邁上新台階，助力五國發展；始終秉持國際公平正義，在重大國際和地區問題上主持公道，提升新興市場國家和發展中國家發言權和影響力。金磚國家一直是獨立自主外交政策的倡導者、踐行者，在重大國際問題上堅持從事情本身的是非曲直出發，說公道話、辦公道事，不拿原則做交易，不屈從外部壓力，不做別國的附庸。金磚國家有廣泛共識和共同目標，無論國際形勢如何變幻，合作初衷、共同願望不會變。

金磚合作正處於承前啟後、繼往開來的關鍵階段。我們要把握大勢，引領方向，堅守聯合自強的初心，加強各領域合作，推進高質量夥伴關係，推動全球治理變革朝著更加公正合理的方向發展，為世界注入更多確定性、穩定性、正能量。

——我們要深化經貿、財金合作，助力經濟發展。發展是各國不可剝奪的權利，不是少數國家的「專利」。當前，世界經濟復甦勢頭不穩，國際機構預測今年世界經濟增長不足3%。發展中國家面臨的挑戰更為嚴峻，實現可持續發展目標任重道遠。金磚國家要做發展振興道路上的同行者，反對「脫鉤斷鍊」、經濟脅迫。要聚焦務實合作，特別是數字經濟、綠色發展、供應鍊等領域，促進經貿和財金領域往來與交流。

中國將設立「中國－金磚國家新時代科創孵化園」，為科技創新成果轉化提供支撐；依托金磚國家遙感衛星星座合作機制，探索建立「金磚國家全球遙感衛星數據與應用合作平台」 ，為各國農業、生態、減災等領域發展提供數據支持。中方願同各方共建「金磚國家可持續產業交流合作機制」，為落實聯合國2030年可持續發展議程提供產業對接和項目合作平台。

——我們要拓展政治安全合作，維護和平安寧。「利莫大於治，害莫大於亂。」當前，冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴峻。各國人民都期盼良好的安全環境。國際安全不可分割，犧牲別國利益、謀求自身絕對安全，最終會傷及自身。烏克蘭危機走到今天這一步有錯綜複雜的成因，當務之急是勸和促談，推動緩和止戰、實現和平，決不能「拱火澆油」、讓局勢惡化下去。

金磚國家要堅持和平發展的大方向，鞏固金磚國家戰略夥伴關係。要用好金磚國家外長會晤、安全事務高級代表會議等機制，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，就重大國際和地區問題加強協調。要積極斡旋熱點問題，推動政治解決，給熱點問題降溫去火。人工智能是人類發展新領域。金磚國家已經同意盡快啟動人工智能研究組工作。要充分發揮研究組作用，進一步拓展人工智能合作，加強信息交流和技術合作，共同做好風險防範，形成具有廣泛共識的人工智能治理框架和標準規範，不斷提升人工智能技術的安全性、可靠性、可控性、公平性。

——我們要加強人文交流，促進文明互鑑。文明多姿多彩、發展道路多元多樣，這是世界應有的樣子。人類歷史不會終結於一種文明、一種制度。金磚國家要弘揚海納百川的精神，倡導不同文明和平共處、和合共生，尊重各國自主選擇的現代化道路。要用好金磚國家治國理政研討會、人文交流論壇、女性創新大賽等機制，深化人文交流，增進民心相通。

中方提議，金磚國家拓寬教育領域合作，發揮好職業教育聯盟作用，探索建立數字教育合作機制，打造全方位教育合作格局。同時，加強傳統文化交流，促進優秀傳統文化傳承和創新。

——我們要堅持公平正義，完善全球治理。加強全球治理是國際社會共享發展機遇、應對全球性挑戰的正確選擇。國際規則要依據聯合國憲章宗旨和原則，由大家共同書寫、共同維護，不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算。更不能拉幫結夥，把自己的「家法幫規」包裝成國際規則。金磚國家要踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，支持並加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對搞「小圈子」、「小集團」。要充分發揮新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家的代表性和發言權。

我高興地看到，發展中國家參與金磚合作的熱情高漲，很多發展中國家申請加入金磚合作機制。我們要秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，讓更多國家加入到金磚大家庭，集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

各位同事！

古老的非洲大陸蘊藏著樸素而深邃的智慧。非洲有句諺語說，「獨行快，眾行遠。」烏班圖精神倡導「我們在故我在」，強調人們彼此依存、密不可分。和合共生、天下大同是中華民族千百年來的美好追求。中方願同金磚夥伴一道，秉持人類命運共同體理念，加強戰略夥伴關係，深化各領域合作，以金磚責任應對共同挑戰，以金磚擔當開創美好未來，共同駛向現代化的彼岸！