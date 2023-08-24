美日韓大衛營峰會｜韓國外長：已向中方充分說明峰會結果

韓國外交部長朴振23日表示，政府已在美日韓大衛營峰會結束後，向中方充分說明了會談結果。他強調，韓方重視並努力維穩韓中關係。



朴振當天就峰會可能加劇對華關係風險的問題，接受國會質詢。他表示，韓方重視並努力維穩韓中關係，穩定發展韓中關係的必要性不言而喻，中方在解決朝鮮問題上發揮的建設性作用非常重要，韓中兩國還需就穩控供應鏈問題進行溝通。

朴振又稱，中方曾高度關注峰會就涉華問題釋放何種信息。韓方向中方闡明，韓中關係應朝着健康成熟的方向發展，為此願與中方保持戰略溝通的立場，中方也認真聽取。

就美日韓聯合聲明首次寫入「敦促和平解決兩岸問題」的表述，朴振表示，台灣海峽和平穩定對於韓國來說也十分重要，也是國際社會關注的問題，該表述沒有特別意義。

當被問到一旦印太地區發生緊急情況，韓方將採取何種立場，朴振稱將從國家利益出發，判斷韓方應作出哪些貢獻。

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅，本月18日首次在大衛營（Camp David）舉行三國首腦會議，同意把三國軍事合作制度化。三方也在聯合聲明中譴責中國在東海和南海的「危險和挑釁行為」，加大對北京的施壓。