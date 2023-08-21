回應美日韓峰會　中國外交部：停止製造分裂對抗損害地區和平穩定

今日（21日），中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。在回答關於美日韓三國領導人戴維營會晤的問題時，他表示，美日韓三國領導人戴維營會晤在台灣、涉海等問題上對中方進行抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。



汪文斌強調，亞太是和平發展的高地，不應成為大國角力的拳擊場，更不應成為冷戰熱戰的戰場。中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不接受任何人、任何勢力打著和平的幌子乾涉中國內政。



8月21日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，上周末，美國、日本和韓國領導人在聯合聲明中批評了中國的海洋主張，以及近期在南海採取舉措，並聲稱台灣海峽的和平穩定是國際社會安全和繁榮不可或缺的要素。中方對此有何評論？

汪文斌表示，美日韓三國領導人戴維營會晤在台灣、涉海等問題上對中方進行抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，蓄意挑撥中國與周邊國家關係，嚴重違背國際關係基本準則，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。中方也注意到，美方表示美日韓夥伴關係不針對任何國家，中方敦促美方言行一致，將不尋求強化同盟關係反對中國的表態落到實處，停止抹黑中方形象、損害中方利益，停止製造分裂對抗，損害地區和平穩定。

汪文斌指出，當前亞太地區呈現兩種趨勢，一種是以《區域全面經濟夥伴關係協定》，《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》為代表的地區國家加強團結合作，推動地區經濟一體化建設的努力；另一種是以美英澳、美日韓、美日印澳等各式封閉排他的「小圈子」為代表的煽動分裂對抗、企圖復活冷戰思維的行徑。令人遺憾的是，前者看不到美國的身影，後者卻都以華盛頓為軸心。

汪文斌表示，亞太是和平發展的高地，不應成為大國角力的拳擊場，更不應成為冷戰熱戰的戰場。一切在亞太挑動新冷戰的企圖，都將遭到地區國家和人民的堅決抵制，一切在亞太建立和維護霸權的行徑都注定以失敗告終。中方奉勸有關國家不要逆流而動，不要試圖在亞太複製陣營對抗模式，不要以犧牲他國戰略安全利益與亞太人民福祉為代價，維護一己私利。

汪文斌強調，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國自己的事。中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不接受任何人、任何勢力打著和平的幌子乾涉中國內政。當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。有關國家如果真的關心台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則，停止縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，以實際行動維護地區和平穩定。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

汪文斌指出，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方在本國領土上開展建設活動，中國海警船在中國管轄海域進行維權執法活動，合理合法，無可非議。中國作為《聯合國海洋法公約》締約國，一貫忠實履行包括公約在內的國際法，不接受、不承認南海仲裁案的非法裁決。近年來美國極力插手介入南海問題，慫恿支持個別國家海上侵權，挑撥地區國家關係，是地區秩序的攪局者和破壞者。美國還糾集盟友在包括南海在內的中國周邊海域頻繁開展軍事演習和抵近偵察，耀武揚威，加劇地區局勢緊張，已成為地區和平穩定的最大威脅和挑戰。中方將繼續堅定維護自身的主權和安全利益，並同東盟國家一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則磋商」，開展涉海務實合作，堅定維護本地區的和平與穩定，努力推動本地區的繁榮與發展。