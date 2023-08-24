普里戈任墜機亡｜出事型號公務機紀錄良好　投用逾20年僅一宗事故

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津），23日隨搭乘的私人飛機墜毀喪命，暫時未知出事原因。路透社指出，根據International Aviation HQ的資料顯示，出事的巴西航空工業公司（Embraer）萊格賽600（Legacy 600）公務機，在投用逾20年來一直紀錄良好，只發生過一宗事故，而且是由於機組人員失誤，而非機件故障造成。



巴西航空工業公司23日表示，已獲悉該公司生產的一架萊格賽600飛機在俄羅斯墜毀。該公司未就事故提供更多資料，但強調一直有遵守針對俄羅斯的國際制裁，自2019年以來，一直未再為該架飛機提供售後維護。

▼網上流傳普里戈任搭乘飛機墜毀的短片▼

巴西航空機構稱有權參與調查 但俄方尚未聯繫

巴西航空意外預防研究中心（CENIPA） 發聲明表示，根據調查空難的國際規則，俄羅斯將主導今次意外的調查，但巴西可以參與，因為出事飛機是由巴西製造。不過，俄羅斯當局尚未與CENIPA進行任何溝通。

路透社報道，根據International Aviation HQ的資料，萊格賽600公務機自2002年投入使用，至2020年停產，期間共生產了近300架。該型號飛機至今只有一宗事故，2006年，一架萊格賽600從巴西航空工業公司的工廠起飛，在飛往美國途中撞上一架巴西高爾航空（GOL Airlines）的波音737客機。高爾航空的客機解體，造成機上逾百人全部罹難。萊格賽600雖然嚴重受損，但機師成功降落，機上無人傷亡。隨後的調查確定，事故涉任何機械故障。