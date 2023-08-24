普里戈任墜機亡：從階下囚到普京御廚　俄羅斯瓦格納領袖一生落幕

俄羅斯一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機8月23日墜毀，機上10人全部遇難，政府部門稱，機上人員包括俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）。普里戈任的一生可謂精彩，從階下囚到熱狗小販，最終開設自己的餐廳，結識俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）並成立瓦格納（Wagner）。



根據俄衛網，俄羅斯緊急情況部23日表示，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的Embraer Legacy私人飛機在特維爾州墜毀，機上10人全部遇難，按照乘客名單，機上人員中包括姓名為普里戈任的乘客。

普里戈任1961年出生於列寧格勒（Leningrad），也就是現在的聖彼得堡（St Petersburg），與普京是同鄉。他的早年生活並不順遂，小時候失去父親，母親在一間醫院工作。在年輕時，普里戈任被送往一間體育學院就讀，畢業後與一群小罪犯混在一起。之後由於1980年晚上參與搶劫一名女子，普里戈任被判處13年監禁，直至1990年才獲釋。

他出獄回到家鄉後開始在街頭賣熱狗，生意一直不算好。但用一名認識普里戈任的商人的來說，他總是尋找地位更高的人來交朋友，擅長利用這些關係來提升自己的地位。於是普里戈任不久就擁有一間連鎖超市的股份並於1995年開設餐廳Old Customs House。

這間餐廳吸引流行歌星和商人前來用餐，甚至時任聖彼得堡市長索布恰克（Anatoly Sobchak）也常來光顧，有時還帶上副手普京一同前往這間餐廳。普京成為總統後，有時會帶外國政要到普里戈任的餐廳，因此普里戈任又被傳媒稱為「普京的大廚」，普里戈任之後也獲elo政府的食物供應合同。

普里戈任逝世：圖為俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任的餐廳Old Customs House。（網頁截圖）

來到2014年，普京否認俄羅斯正規軍參與克里米亞吞併和對烏克蘭東部的軍事干預。根據俄羅斯前國防部官員說法，克里姆林宮考慮如何使否認更可信時，普里戈任迎來新機遇，主動請纓創立瓦格納並獲普京同意。

普京決定2015年底對敘利亞進行軍事干預，普里戈任也抓住了機會，進一步加大瓦格納的影響力和戰鬥能力。普里戈任名下企業同年也成功擴張業務，拿下價值超過920億盧布、為軍隊提供糧食的重要合約。

多年來，普里戈任一直否認與瓦格納有任何聯繫。直至俄羅斯2022年2月向烏克蘭發起特別軍事行動後，普里戈任9月承認自己早在2014年創立了瓦格納。

瓦格納和俄羅斯軍方的恩怨早在敘利亞戰爭期間就已存在，俄烏戰爭後更是不斷升級，普里戈任不時對俄羅斯國防部發出嚴厲的批評。瓦格納5月發布「下任總統你會支持誰」民調結果，普京獲42.5%支持，普里格津39.7%，總理15%，國防部長僅0.1%。想必這種做法惹惱克里姆林宮，俄羅斯國防部要求瓦格納士兵7月1日前與其正式簽署合同，歸入國防部旗下。

普里戈任多次指責俄羅斯國防部企圖欺騙普京並要求與普京會面但不果。瓦格納僱傭兵6月24日正式聲討正規軍。普里戈任指責俄軍炮擊其部隊，普京指控煽動武裝兵變，雙方之後在白羅斯的斡旋下，普里戈任與有份參與兵變的瓦格納集團士兵同意前往白羅斯，沒參加兵變的士兵可與俄羅斯國防部簽約，其餘的士兵不會被追捕。被「流放」到白羅斯的普里戈任其後似乎能在白羅斯、聖彼得堡、莫斯科之間來去自如，看來已獲得普京的「寬恕」，怎料如今突然飛來橫禍。