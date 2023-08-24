Nvidia｜人工智能需求帶動　英偉達料第3季銷售額按年漲170％

發展迅速的人工智能（AI）科技市場帶動美國電腦顯示卡巨頭英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）的業績上揚，公司第三季銷售額可能高達160億美元，按年上漲近兩倍，推動股價大漲6%。



根據外電報道，市場對人工智能處理器的需求增加，推動英偉達的整體業績上漲。公司對截至今年10月底的第三季銷售額預測，比去年同期高出170%，遠超市場預期。

分析師之前預測公司的第三季銷售額為125億美元，可是公司的業績超越預測，而且還額外回購總值250億美元的股票。

公司的第三季淨收入從去年同期的6億5600萬美元或每股26美分，上漲至今年第三季的61億9000萬美元，或每股2.48美元。

人工智能應用軟件如OpenAI開發的ChatGPT以及能自動回覆文字詢問的軟件，需要英偉達出產的A100和H100人工智能晶片來運行。許多數據中心業者大量採購英偉達能處理大量數據的圖形處理器（GPU）。

公司股價在星期三（8月23日）在公司公佈最新業績前以471.16美元作收，在延長交易時上漲6%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

