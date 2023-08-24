普里戈任墜機亡｜瓦格納共同創辦人烏特金喪生　集團名字或源自他

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）負責人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）乘坐的私人飛機8月23日在莫斯科附近墜毀，10人死亡。死者包括普里戈任、以及與他共同創辦瓦格納集團的烏特金（Dmitry Utkin）。烏特金被視為集團的重要人物，集團的名字或源自他。



烏特金生於1970年，他是俄羅斯情報總局（GRU）前成員。他曾參與兩次車臣戰爭、曾在敘利亞服役。他退役後，自2014年起與其他瓦格納集團成員一起參與俄羅斯在烏克蘭東部的行動，並獲克里姆林宮（Kremlin）嘉許。

《衛報》24日稱，烏特金的行動呼號是「瓦格納」（Wagner），而納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）最喜歡的作曲家是理查德．瓦格納（Richard Wagner）。瓦格納集團的名字或由此而來。

烏特金：俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團負責人普里戈任乘坐的私人飛機2023年8月23日在莫斯科附近墜毀，10人死亡。死者包括普里戈任、以及與他共同創辦瓦格納集團的烏特金。圖為2023年8月24日，瓦格納集團在Telegram發布的烏特金照片。（WAGNER GROUP Telegram）

報道引述荷蘭調查網站響鈴貓（Bellingcat）2020年的文章稱，烏特金對納粹德國的歷史着迷。《衛報》24日稱，有報告指，烏特金身上有多個納粹圖案紋身。

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報道指，外界認為烏特金在瓦格納集團中的角色有爭議，響鈴貓稱有資料顯示烏特金被用作誘餌，以掩蓋瓦格納集團與國家的關係。美國智庫戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）2020年的報告指，無法證實究竟是烏特金發起成立瓦格納集團，還是他只是其他人的代表人物。

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