亞洲開發銀行：疫情和物價上漲　導致額外數千萬人陷入極端貧困

亞洲開發銀行指出，冠病疫情和生活成本高漲可能使亞洲發展中國家出現額外的6800萬人陷入極端貧困。



路透社報道， 亞洲開發銀行（ADB）星期四（8月24日）發布的最新報告估計，去年亞洲發展中國家約有1億5520萬人陷入極端貧困，佔該區域人口的3.9%。如果沒有冠病疫情和生活成本危機，亞洲發展中國家的赤貧人數將減少6780萬人。

亞洲發展中國家包括46個發展中經濟體，不包括日本、澳洲和新西蘭。極端貧困者指的是每天生活費不足2.15美元（約16.77港元）的人。

ADB首席經濟師朴之水（Albert Park）說：「亞太地區國家正從冠病疫情中穩步復甦，但生活成本危機的加劇正在破壞消除貧困的進展。」

在經濟活動回彈和供應鏈中斷情況激增的推動下，大多數國家的通脹率飆高至多年來的高點。

報告中說，物價上漲影響每一個人，但窮人受到的衝擊最大，因為他們不得不花更多錢在糧食和燃料上，使他們難以存錢和支付醫療保健和教育等費用。

朴之水說：「通過加強針對貧困者的社會安全網、促進投資和創新，為經濟增長和就業創造機會，本地區各國政府可以重回正軌。」

ADB在7月說，亞洲發展中國家有望實現4.8%的經濟增長，快於去年4.2%的增速。

雖然亞洲發展中國家有望在解決貧困問題方面取得進展，但ABD說，到2030年，亞太地區30.3%的人口（約12.6億人）仍將被視為經濟弱勢群體。

本文獲《聯合早報》授權轉載

