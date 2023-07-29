來自28國的美國新移民為何入伍：不為綠卡更因貧困？

美國軍方正在經歷25年來最嚴重的徵兵危機，因此加倍努力從移民社區徵兵。擁有美國公民或合法永久居民身份的移民有資格加入軍隊——自美國有史以來一直如此。



作者：紐約城市大學城市研究副教授Sofya Aptekar



在軍隊服役意味著加快了獲得美國公民身份的途徑，許多人認為，獲得美國公民身份的願望是推動移民參軍的原因。我在《綠卡士兵》"Green Card Soldier: Between Model Immigrant and Security Threat.”一書中採訪了來自28個國家的72名從軍的非公民：介於模範移民和安全威脅之間一書。

我了解到，在解釋移民應徵入伍的原因時，快速獲得公民身份資格，不如貧窮和債務等經濟因素以及重視戰士男子氣概和戰爭合法化等文化因素重要。

美國軍方正在經歷25年來最嚴重的徵兵危機，因此加倍努力從移民社區徵兵。（Getty）

「貧困徵兵」中的移民因素

美國軍隊自1973年以來就沒有徵兵制度，而是依靠市場營銷和招募來吸引人們加入軍隊。

沒有高中文憑或普通教育文憑、入伍考試分數低，以及不符合體能和健康要求，使大多數美國青年不符合入伍資格。除了大學志向和居住在有軍隊駐紮的地區外，較低的社會經濟地位也與應征入伍呈正相關。貧困青年更有可能參軍，這被批評者稱為 「貧困征兵」（poverty draft）。

想上大學的美國年輕人被服兵役的教育福利所吸引；而那些不打算上大學的人則認為軍隊是一份穩定、無污名、有福利的工作。

移民也受到這種「貧困徵兵」的影響。鑒於移民收入平均低於美國出生的工人，這並不奇怪。

對移民的刑事定罪也是另一個原因。我曾採訪過一名退伍軍人，她入伍很大程度上是為了獲得10,000美元的簽約酬金，因為她的家庭為阻止其兄弟被驅逐出境，持續的法律訴訟對家庭構成巨大的經濟壓力。

來自第二步兵師-韓美聯合師的美國士兵於2023年5月4日在韓國平澤參加漢弗萊斯營的「最佳小隊比賽」。（Getty）

參軍是為了成為真正的男子漢

美國社會高度重視軍隊。

這一點在美國電影（如《壯志淩雲》，Top Gun: Maverick）、電子遊戲甚至體育賽事中都有體現。這種軍國主義文化的一個關鍵因素是軍事化的男子氣概，即認為軍事勞動是一種體現優越和不可動搖的男子氣概的方式。

在我的研究中，我發現許多移民表示，軍人的陽剛之氣是吸引他們加入美國軍隊的關鍵因素。無論移民是否在美國長大，他們在孩提時代都會被美國電影和電子遊戲吸引而加入美國軍隊。

正如婦女與性別研究學者辛西婭-恩洛（Cynthia Enloe）所指出的那樣，女性入伍對美軍中等級森嚴的男性文化幾乎沒有任何影響。

我採訪過的一些移民婦女還記得，她們曾擔心如何應對男性主導的文化，而另一些婦女參軍則是為了獲得與男性並肩證明自己的機會。

不僅是公民身份證

在美國軍隊中服役的移民與一般移民一樣需要經歷入籍程序，但有資格更早提出申請。但我發現，入籍很少是他們參軍的主要原因，許多移民說，他們在參軍時並沒有過多考慮公民身份問題。

例外的是通過一項已終止的臨時簽證持有者特殊計劃入伍的移民，除非入伍，他們可能要等待數十年才能成為美國公民。

不過從廣義而言，公民身份仍是很重要。

2022年6月7日，美國海軍士兵在波蘭格丁尼亞的美國海軍嚴重驅逐艦上服役。（Getty）

對一些移民來說，服兵役是獲得歸屬感的一種工具，而這種歸屬感是僅憑公民身份證件無法獲得的。肯尼亞移民Michael就這樣從軍隊獲得歸屬感的：

如果我穿著軍裝去商店，人們就不會視我是黑人或來自非洲，或是我有口音。人們看到的是一名美國陸軍士兵，然後你就會得到不同的待遇。人們只把你當人看。我的想法是，'為什麽不穿軍裝，人們就不把我當人看呢？"當穿上軍裝時感到，嘩!我是他們之一。

即使移民出生在其他地方，他們也能感受到對這國家的熱愛。

我採訪的一些移民說，他們入伍是出於愛國主義。還有人說，他們覺得服兵役是回報美國的一種方式。我還采訪了一些移民，他們對成為美國公民持保留意見，因為他們不願放棄其他國籍。

由此可見，快速入籍將繼續在移民入伍中發揮作用。

但我的研究表明，這種特殊的激勵機制掩蓋了移民與美國出生的人之間的共性： 他們入伍的原因是經濟上的不安全感和文化規範：以戰爭及暴力為基礎的男子氣概。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。