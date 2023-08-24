大英博物館或失竊多達2000件文物　寶物遭放上網400元賤賣

英國大英博物館（British Museum）爆出驚人的失竊案，涉有員工監守自盜，據英媒8月22日報道，多年來「消失」的文物可能多達近2000件，價值數以百萬英鎊計。據報有藏品在拍賣網站eBay上以低至40英鎊（近400港元）的賤價出售。



這次事件始於大英博物館8月中表示，館內有藏品被盜，涉事員工遭解僱，《每日電訊報》（Daily Telegraph）之後在8月17日揭發，「內賊」疑為一名在博物館工作30年的資深策展人希格斯（Peter Higgs）。

目前大英博物館未正式公布失竊文物數量，僅指涉案物品大部份是儲藏室內的小件物品，包括公元前15世紀至公元19世紀的黃金珠寶、寶石、半寶石和玻璃。

《每日電訊報》22日報道指，被盜藏品的數量相信遠遠超過1000件，且接近2000件，價值數以百萬英鎊計算。

↓被指是「內賊」的資深策展人希格斯↓

報道稱，失竊文物至少自2016年起出現於拍賣網站，有藏品的價值可達到5萬英鎊（約49.7萬港元），但在拍賣網站eBay上以低至40英鎊（近400港元）的賤價出售。有一位古物專家在網上看到這些文物後起疑心，3年前向大英博物館舉報。

大英博物館館長費舍爾（Hartwig Fischer）對事件感到沮喪，他稱在2021年首度收到通報時，當時藏品遭盜用的程度並不明顯。他稱館方當時已非常認真看待，立即展開調查，但當時獲通報的僅是少量藏品。