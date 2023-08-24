BRICS峰會｜習近平晤萊希：很高興伊朗沙特實現和解

中國國家主席習近平8月24日上午在約翰內斯堡出席金磚國家（BRICS）領導人會晤期間，會見伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。習近平稱很高興在中方及伊朗、沙特阿拉伯共同努力下，伊朗與沙特實現和解，促進中東安全穩定。



金磚國家24日宣布會邀請6國加入成為新成員，包括伊朗。

央視新聞報道，習近平在會面上祝賀伊朗成為金磚成員，他強調經過各方共同努力，此次金磚領導人會晤作出擴員決定，是歷史性的事件，新成員都是具重要影響力的國家，相信將對世界產生重大影響，中方願同伊朗在金磚等多邊平台上加強合作，推動多邊主義健康強勁發展。

習近平指今年2月萊希訪華後，兩國各部門抓緊落實兩方達成的共識，取得積極成果，很高興在中方及伊朗、沙特共同努力下，伊沙實現和解，促進中東安全穩定，中方願同伊方鞏固友好，加深互信，在涉及彼此核心利益問題上繼續互相支持，推動中伊全面戰略夥伴關係取得更多成果。

伊朗總統萊希2023年8月24日出席金磚國家峰會（Pool via REUTERS）

萊希表示伊方高度讚賞並感謝中方支持伊朗成為金磚正式成員，這為伊中關係發展提供新動能，有利於兩國加強在多邊平台協作，也將有利於更好推進落實習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

他感謝習近平主席為推動伊沙對話和解發揮重要作用，金磚擴員表明單邊主義正在走下坡路，伊方加強伊中全面戰略夥伴關係的決心堅定不移，願同中方共同努力，進一步密切兩國全面戰略合作，積極推進共建「一帶一路」合作。