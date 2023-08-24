普里戈任之死：瓦格納諸神黃昏　俄烏前線穩定　普京權力再鞏固

8月23日，瓦格納創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）墜機死亡，同機還有數位瓦格納高層。在生命倒數的最後一年，這位普京（Vladimir Putin）心腹成了全球等級的流量明星，受到媒體的廣泛關注。只是其流量基礎，多來自於俄羅斯正規軍的灰頭土臉，或許因此導致了個人的死於非命。

4月29日，普里戈任公開威脅俄羅斯國防部，稱瓦格納只取得10%至15%的所需彈藥，如果防長紹伊古（Sergei Shoigu）再不立即發放彈藥，自己將帶瓦格納撤出巴赫穆特（Bakhmut）。5月7日，普里戈任立場軟化，稱俄軍已承諾提供更多彈藥支持，且指派「特別軍事行動」副指揮官蘇羅維金（Sergey Surovikin）前來合作，因此瓦格納將繼續駐守巴赫穆特。往復之間，俄烏前線雖未受實質影響，俄軍形象卻嚴重蒙塵，瓦格納與正規軍的裂痕則成了全球談資，只有普里戈任收穫「直言進諫」的愛國流量。

6月24日，普里戈任上演終極政治豪賭：帶領瓦格納發動兵變。一行人先是進入俄烏邊境的羅斯托夫州（Rostov），又控制了南部軍區總部，並在要求防長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）前來談判未果後，揮軍北上莫斯科。這場衝突看似起於普里戈任兵諫，目的是拒絕瓦格納與國防部正式簽約，其實更多是俄羅斯傳統宮廷政變的展演：俄軍內部存在不滿「紹伊古與格拉西莫夫核心」的派系，希望透過瓦格納兵變的突發狀況，迫使普京撤換防長與總參謀長，因此並未積極阻止瓦格納胡鬧。

但普京顯然未受裹脅，而是在兵變不久後直接定調瓦格納「叛國」，展現了力保紹伊古、格拉西莫夫的決心。最後瓦格納未能等到正規軍的大規模投誠，只好在逼近莫斯科前夕掉頭離去，導致兵變不到24便告小時便告結束，普京也在情勢回穩後，開始了對瓦格納、普里戈任的秋後算帳，包括摧毀普里戈任的商業帝國、在新聞報道中降低瓦格納的戰功等。

由此脈絡來看，不論墜機事件是何方所為、克里姆林宮是否事前知情或授意，此事都將為普京帶來兩大實質利好：進一步削弱瓦格納的自主性，以及更加鞏固普京的權力。

2023年8月23日，瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）疑墜機罹難。（Reuters）

普里戈任重振瓦格納的困獸鬥

如前所述，兵變結束不久後，普京便開始清算普里戈任與瓦格納。

6月26日，普京發表全國電視講話，強調允許瓦格納戰士在自願的情況下隨普里戈任搬遷至白羅斯（前稱白俄羅斯），或者是與俄國防部簽署合同，或者乾脆回到家人身邊（意指退休）。如此方案看似開明有理，其實乃是有意收編與裂解尾大不掉的瓦格納。

6月27日，普京在克里姆林宮發表講話，稱2022年5月以來，克里姆林宮不僅「全額資助」瓦格納所需，還以俄羅斯聯邦預算支付瓦格納人員及其家屬相關費用，且「康科德集團」（Concord Management and Consulting，普里戈任所創財團）在2022年5月至2023年5月期間，因向俄軍運送和提供食品而獲利800億盧布，克里姆林宮將對相關金流展開調查。此舉顯然是要把普里戈任從「愛國忠臣」打成「腐敗份子」。

2023年6月24日，包括亞馬魯季諾夫（Roman Yamalutdinov，左）在內的瓦格納集團士兵在兵變結束後，撤出位於羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部軍區司令部。（Reuters）

而在確立普里戈任的「腐敗」形象後，普京又推進下一步：解散普里戈任的「愛國者」（Патриот）媒體控股集團、「康科德集團」，以對其金流釜底抽薪；接著是讓俄羅斯國家電視頻道「俄羅斯-1」（俄語：Россия-1）進行「瓦格納戰力遜於正規軍」的宣傳，強調正規軍攻克馬里烏波爾（Mariupol）僅用了71天，瓦格納攻克巴赫穆特卻用了224天，目的便是摧毀瓦格納的民間聲望；最後是實質戰場安排，瓦格納未能再於俄烏前線扮演重要角色，杜絕了再立奇功的所有可能。

綜合前述種種，普京看似在法律意義上赦免了普里戈任在內的瓦格納兵變人員，其實根本不願讓後者存在東山再起的可能。故除了沒收普里戈任資產、吞併其商業帝國、摧毀其民意基礎外，普京也開始弱化瓦格納作為軍事主體的生存能量，包括授意俄羅斯國防部籌組新的私人軍事委員會，以瓜分原瓦格納系統在非洲和中東的角色，並向原瓦格納人員進行招募。

而在普里戈任聲譽掃地、財力受損的情況下，部分瓦格納高級指揮官確實為此轉投國防部麾下；更有消息人士指出，由於俄方不願負擔瓦格納在白羅斯的開銷，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也無意墊付，一些瓦格納人員就此離開了白羅斯。原本聽命普里戈任的數萬勁旅，確實已在普京的拆解下四分五裂。

俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

或許正因如此，普里戈任在近期有了高調動作：加大在非洲、中東重建瓦格納的力道，更於8月21日發布自己身處不知名非洲國家的視頻，為其兵變後少數的公開露面，招募意味十分濃厚。而如此作法，明顯是要抗阻俄羅斯總參謀部（GRU）在非洲對瓦格納的清算。據俄羅斯安全部門消息人士透露，總參謀部副局長、特別活動處處長阿韋揚諾夫（Andrei Averyanov）已禁止瓦格納在非洲進行活動，並計劃以一支超過20,000人的軍團取而代之。

只是從結果來看，普里戈任的掙扎顯然是無用的困獸鬥：因為不論墜機是意外還是人為，這一事件的實質效果，就是讓普里戈任、烏特金（Dmitry Utkin）在內的瓦格納高層幾乎「團滅」，宛如北歐神話的諸神黃昏。長年以來，普里戈任與烏特金都是瓦格納重要代言人，兩人的死亡無疑會對瓦格納的指揮結構與品牌產生負面影響，並可能進一步瓦解瓦格納指揮官和戰士的反國防部意志，導致後者在心灰意冷、擔憂生命安全的情況下，決定離開瓦格納或與國防部簽約。

照此發展，瓦格納即便還能存續，也勢必要在非洲與中東退居二線，並與其他國防部主導的軍事組織共享地盤；至於瓦格納曾經獻身血戰的俄烏前線，基本上不會因為墜機事件受到影響，因為普京早就刻意降低瓦格納再出風頭的可能，烏克蘭的大反攻也未能打出攻勢，眼下局面正規軍尚可應付。如此，瓦格納的衰落應是無可避免的發展。

2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，與民眾握手道別。（Reuters）

普京的權力更加鞏固

而對普京來說，不論墜機真相為何，其都將因此迎來權力鞏固，即便是被訕笑為「黑手黨」或「教父」；而紹伊古與格拉西莫夫則有極高機率，會以「堅實盟友」身分共同穩定後續局勢，而非被迫掛冠。

筆者此前曾在6月6日文章《透視烏克蘭俄軍（一）：瓦格納成為流量王，但誰才是戰爭主導者？》中分析，即便普里戈任有著極高媒體曝光，瓦格納都不是前線主力，戰場的主導權始終掌握在普京、紹伊古、格拉西莫夫三人手中，普京更與後兩者結成10年以上的共生關係，且這一關係將會持續進行。

首先是紹伊古與格拉西莫夫。兩人自2012年起便分別就任防長與總參謀長，從形式結構來看，總參謀長隸屬國防部長管轄，但在戰場實作上，總參謀部扮演了政治領導層與武裝部隊的重要窗口，國防部的各部門則更像總參謀部的支持機構，而非控制與監管方。而在紹伊古、格拉西莫夫的高默契協作下，俄軍在2014年克里米亞危機、2015年敘利亞內戰中屢建奇功，既為兩人積累了龐大的政治能量，也為俄羅斯樹立軍事大國形象。

俄羅斯防長紹伊古。（Reuters）

接著是普京。其之所以能有「俄羅斯再崛起」政治光環，經濟成長雖是重點，軍事擴張卻也同樣關鍵：正因為有紹伊古、格拉西莫夫的10年軍功，普京才能鞏固「愛國硬漢」的強人形象。當然，俄烏戰爭一度對普京政權構成巨大挑戰，畢竟俄軍的戰場表現確實差強人意，俄羅斯社會也存在反戰、反動員輿論，瓦格納兵變更是暴露俄軍內部對「紹伊古與格拉西莫夫核心」的不耐煩。但前述種種，都不能阻止普京力保紹伊古、格拉西莫夫的決心，因為拍板興戰的正是自己，一旦輕易與共生多年的防長、總參謀長切割，普京便可能陷入「被迫分權」的窘境，讓自己提前跛腳。

正因如此，普京在瓦格納進逼時沒有妥協，更在兵變結束後強化了對兩人的支持：先是讓紹伊古公開露面，化解外界對其去職的猜測，再與格拉西莫夫一起巡視曾被瓦格納控制的南部軍區總部，表達克里姆林宮對總參謀長的支持。而在近日的「陸軍2023論壇」上，一度被盛傳要取代紹伊古、接任防長的圖拉州州長阿列克謝·久明（Alexey Dyumin）也有到場，卻是以陪同紹伊古、作為前者下屬的姿態出席，普京對紹伊古的支持不言而喻。

接著聚焦此次墜機事件。不論普京是否授意，克里姆林宮都用一個動作展演了恫嚇與懲戒，那便是在墜機同日宣布解除蘇羅維金的俄羅斯空天軍司令職務，改由阿夫扎洛夫（Viktor Afzalov）上將接替。在此之前，蘇羅維金被視作與普里戈任交好的軍中將領，更在兵變後傳出因知情不報、遭到逮捕與調查的風聲，且俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）還拒絕澄清傳言，並要記者「去問國防部」，形同在某種程度上默認了此事。

2022月12月31日和普京握手合照的蘇羅維金。（Reuters）

而克里姆林宮選在普里戈任身亡當天曝光此事，即便其與墜機事件真無關聯，顯然也是有意通過對蘇羅維金的公開懲罰、結合墜機，釋放明確信息：參與6月24日叛亂、挑戰普京領導核心者，不會被輕易放過。因為不論兵變理由如何正當，瓦格納確實導致13名俄羅斯軍人殉職，更重要的是，兵變讓普京、正規軍高層蒙受了重大羞辱，不少分析就此質疑普京對軍情系統的掌握程度，以及普京核心是否真的牢不可破。

當然，有鑑於瓦格納在俄羅斯軍事博主、右翼愛國輿論場中流量不小，此事即便真是普京主導，克里姆林宮也大概率不會承認。觀察事發之後的俄羅斯官方處置，俄羅斯航空監管機構Rosaviatiya已成立特別委員會，意在調查失事飛機的技術狀況、飛行路線上的氣象條件、調度服務和地面無線電設備，引發了外界對於「故障失事」的結論猜想；更有俄羅斯軍事博主猜測，調查委員會可能會以烏克蘭無人機襲擊，導致防空系統「錯誤啟動後擊中飛機」為最終結論。

而從權力的角度來看，無法取信外界的調查結論，能發揮兩個作用：第一，俄羅斯畢竟沒有承認處決瓦格納高層，愛國輿論場自然也就無法一口咬定、高喊要為普里戈任申冤；第二，此事在各方看來，或許十有八九是普京授意，反能在一定程度上提供談資，讓各方猜測墜機是普京的「終極報復」，既呈現普京核心的牢不可破，也在一定程度上恫嚇內部，不論是一度心懷鬼胎的軍中派系，或是有意「提早接班」者。

無論如何，墜機導致的諸神黃昏，結合此前瓦格納被清算、普京力保紹伊古與格拉西莫夫、蘇羅維金被免職，傳遞了一個克里姆林宮也相當樂見的政治敘事：普京的時代還沒過去，且將要邁向巔峰。

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