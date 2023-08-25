福島核廢水｜美國駐日大使稱日本做法正確　他會吃當地海魚

日本福島核廢水8月24日開始排海。日媒24日稱，美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）受訪時指，他會在31日到訪福島縣，並會吃當地的海魚。他指此舉是為展示團結、吃當地海洋安全、以及日本在走正確的道路。



共同社網站24日稱，伊曼紐爾31日會到訪相馬市。伊曼紐爾接受電話訪問時指，他會在餐廳吃當地捕獲的魚、參觀海鮮市場、以及與市長、當地漁民、居民會面。他說希望以實際行動表達支持，以及對日本井然有序地推進的程序表達信心。

他表示，日本排放核廢水的程序完全透明、有科學依據、得到國際認可。

中國反對日本將核廢水排海，中國外交部發言人汪文斌24日批評日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污水排放。

伊曼紐爾回應指，中國沿海核電站廢水中的放射性氚含量，遠高於福島第一核電廠的核廢水。他說：「我希望他們（中國）在處理核廢水方面能做得有日本一半那麼好。」

他表示，也許有一天中國會效仿日本的例子，而不是魯莽地處理他們的核廢水、以及魯莽地發表言論。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施