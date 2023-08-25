福島核污水｜東電公布核電廠海域水質檢測結果：氚濃度符合標準

日本福島核污水自8月24日排海後，東京電力公司（TEPCO）25日公布福島第一核電廠對開海域10個監測點的水質檢測結果，稱所有監測點的放射性物質氚濃度均符合標準，並低於儀器能檢測出的下限數值。



根據東電所指，對24日採樣的ALPS稀釋處理水展開氚濃度測量，結果顯示數值低於每升1,500貝克勒爾。

東電24日曾表示，首批排放的核污水放射性物質活度為最大每升水63貝克勒爾，遠低於每升水1500貝克勒爾的排放標準。這間公司會在啟動排海後的約1個月時間內，在核電廠方圓3公里內的10個地點每天採樣，並在翌日公布結果。

東電25日較早前也公布排海啟動作業影片，可見操作人員用鎖匙啟動廢水輸送及淨化裝置，以及廢水流入儲水池的畫面。

東電職員首次於海水管道採樣：

福島第一核電站「ALPS處理水」首次排放：

東電會在2023財政年度分4階段排放3.12萬立方米核污水，第一階段每日排放約460立方米。東電在確認核污水中氚含量低於每升1,500貝克勒爾後，於24日下午1時左右（香港時間中午12時）開始排放。

日本環境省也自25日開始在核電站周圍收集海水樣本，環境省稱在早上7點前後，有4艘採樣作業船從福島縣內的港口出發，在方圓50公里左右海域內的11個地點分別採樣2升海水。分析結果最快27日公布。

中國：極其不負責任

中國外交部25日繼續強烈反對日方計劃，發言人汪文斌表示日本一意孤行，強推核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染的風險，是極其自私，極其不負責任的行為。

他稱日方應當立即糾正向全世界轉嫁核污染風險的自私自利行為，不要讓福島之水成為日本之恥。

雖然東電一再重申核污水內的氚濃度符合標準，但遭外界質疑核污水內還有其他放射性物質，包括香港政府8月22日批評日方計劃指，福島的核污水曾直接接觸活躍的核源料，現時存放於福島核電站的1000個儲水槽內，近130萬立方米、涉及至少30種放射性核素，並指「世界上有很多例子，無論在設計上如何做工夫，都出現各種人為或未能預計的因素，導致錯誤，造成莫大損害。」