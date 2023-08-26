丹麥計劃立法　禁止焚燒《可蘭經》《聖經》等宗教物品

丹麥擬立法加強應對宗教冒犯行為，其中包括禁止焚燒回教經書《可蘭經》。



法新社報道，丹麥司法部長胡梅爾加德（Peter Hummelgaard）告訴記者，丹麥政府提交了一項法案。根據該法案，不當處理對於宗教團體具有重要宗教意義的物品的行為，可被定義為刑事犯罪。此法尤其針對公共場所的焚燒和褻瀆行為。

新法案將禁止焚燒《可蘭經》，以及《聖經》《妥拉》（Torah）和十字架等宗教物品的行為。

胡梅爾加德說，焚燒《可蘭經》是一種「從根本上蔑視和不近人情的行為」，並對丹麥和本國利益造成損害。

這項新法案將於9月1日提交議會，獲通過後會被納入丹麥刑法第12章。該章內容涉及國家安全。胡梅爾加德說，國家安全是這項禁令的主要動機。

此前，同為北歐國家的瑞典接連發生示威者當眾焚燒並踐踏《可蘭經》事件，引起土耳其和伊拉克等回教國家強烈不滿。今年7月，伊拉克回教徒衝闖並焚燒瑞典駐巴格達使館，以示抗議。

同樣在7月，丹麥一名男子在伊拉克駐哥本哈根大使館外的廣場上，焚燒了《可蘭經》。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）星期五說，焚燒《可蘭經》事件在全世界範圍內引發極大憤怒，丹麥政府為遏制這種憤怒情緒做出巨大努力，目前局勢相當平靜，但也存在不確定性和不可預測性。

拉斯穆森表示，在新法律生效前，短期內可能會發生更多焚燒《可蘭經》的行為。

本文獲《聯合早報》授權轉載

