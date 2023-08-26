印尼萬隆堆填區大火持續　進入緊急狀態

印尼西爪哇省（West Java）萬隆（Bandung）一個垃圾堆填區上週末失火，火勢至今仍未熄滅，且已燒毀約15公頃土地，引發的煙霧造成當地不少民眾身體不適，當地政府宣布有關地區進入緊急狀態。



西爪哇省佔地25公頃的薩里穆提（Sarimukti，暫譯）垃圾堆填區上星期六（8月19日）發生火災，當局派出至少30輛消防車去滅火，但因天氣酷熱，加上強風助長火勢，大火至今仍未撲滅。

垃圾場冒出的濃煙飄到周邊地區，造成至少67個居民出現呼吸道感染問題，其中兩人須住院治療。當地一所學校還因此停課，避免危害學生的安全和健康。

西爪哇省西萬隆地區的縣長亨吉星期四（24日）指出，當地政府已宣布有關地區進入為期21天的緊急狀態，以便向國家減災署尋求支援，包括要求當局派出直升機前往火場投擲水彈滅火。

當地警方初步懷疑，垃圾場大火是一個煙頭所致。這個垃圾場現已暫停止運營。

涉對大雅加達地區造成嚴重污染 4公司被令停運

另一方面，為改善首都雅加達的空氣質素，印尼環境及林業部星期三（23日）下令4間涉嫌從事對大雅加達地區造成嚴重污染活動的公司即刻停止營運。

《雅加達郵報》報道，由於公眾對大雅加達地區空氣質素惡化提出強烈抗議，政府過去幾週積極採取應對行動，包括派出100名員工到雅加達工業活動集中的6個地點調查，最後決定處分4間造成嚴重空氣污染的公司。

根據追蹤全球空氣質素的瑞士空氣監測公司「IQAir」的數據，2023年5月以來，人口超過1,000萬的雅加達持續被評為全球10大空氣污染城市。

本文獲《聯合早報》授權轉載

