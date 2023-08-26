尼日爾政變｜法國大使遭軍方驅逐出境　美國：未接類似要求

尼日爾軍方星期五（8月25日）發表聲明，要求法國駐尼大使48小時內離境內。法新社同日早前報道，尼日爾軍方對美國和德國大使提出同樣要求，但過後撤下有關貼文，稱「當局指有關聲明不屬實」。



路透社報道，美國國務院已否認尼日爾軍政府要求新任美國駐尼大使菲茨吉本斯（Kathleen Fitzgibbons）在48小時內離境。菲茨吉本斯8月早些時候才到尼日爾首都尼亞美履職。

美國一直敦促尼日爾當局通過外交途徑解決軍方政變引發的政治危機。

美國國務院發言人星期五說，尼日爾外交部告訴美國政府，網上流傳的要求特定美國外交人員離開的信件圖片，並不是尼日爾外交部發布的。

國務院發言人說：「美國政府並沒有接到此類要求。」

另一方面，尼日爾軍政府外交與合作部星期五發表聲明說，鑑於法國駐尼大使伊泰（Sylvain Itte）拒絕會見尼日爾軍政府外長，以及法國多次採取違背尼日爾國家利益的行動，軍政府已要求伊泰48小時內離境。

法國外交部當天晚上接受法國媒體採訪時說，尼日爾軍政府無權要求法國大使離境。

7月26日，尼日爾總統衛隊部份軍人扣押總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）。當天深夜，政變軍人代表在尼日爾國家電視台宣布成立保衛祖國國家委員會，解除巴祖姆總統職權，由軍人政權接管國家事務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

