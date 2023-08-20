尼日爾政變｜軍方領袖：國家3年內恢復民主

尼日爾政變領導人說，政變的目標並非奪權，政權過渡期不會超過3年，但若遭到襲擊，後果就不會那麼簡單。



法新社報道，發動尼日爾政變的軍人領導人奇亞尼（Abdourahamane Tchiani）星期六（8月19日）晚上發表電視講話，宣布舉行為期30天的「全國對話」，以制定「具體建議」，為「新憲法生活」奠定基礎。不過，他也警告稱，任何對尼日爾的攻擊都不會像「公園散步」（a walk in the park）那樣輕鬆。

7月26日，尼日爾爆發軍事政變並推翻了總統巴祖姆（Mohamed Bazoum），奇亞尼隨後宣布自己為尼日爾新國家元首。

政變遭到美國、歐洲國家和聯合國的譴責。美國總統拜登日前呼籲立即釋放民選總統巴祖姆，維護尼日爾來之不易的民主。

由15個國家組成的西非經濟共同體（ECOWAS，西共體）領導人7月30日在尼日利亞首都阿布賈召開緊急會議，要求尼日爾政變軍人在一週內釋放總統巴祖姆並恢復其總統職權，並宣布對尼日爾以及參與政變的尼國軍人實施一系列制裁。奇亞尼則稱不會接受所有來自西共體的制裁，不會向任何一方的威脅讓步。

奇亞尼星期六發表講話當天，西共體代表團抵達尼日爾並會見了被政變軍人扣押的總統巴祖姆。一位與西共體關係密切的人士向法新社透露，巴祖姆「精神狀態良好」。

尼日爾電視台的畫面顯示，巴祖姆面帶微笑，與西共體代表團成員握手。電視畫面還顯示尼日利亞前領導人阿布巴卡爾（Abdulsalami Abubakar）與奇亞尼進行了交談，但交流內容尚未公開。

奇亞尼當天在電視講話中指責西共體「準備與外國軍隊合作建立一支佔領軍，來攻擊尼日爾」，但他並未點名具體國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

